Luan Peres vibra com primeiro gol pelo Fenerbahçe em ‘momento especial’

Um clássico daqueles na Turquia que por muito tempo vai continuar na memória do brasileiro Luan Peres. Nesta quinta-feira, o defensor ex-Santos e Fluminense marcou seu primeiro gol pelo Fenerbahçe, ajudando e muito na vitória da equipe por 3×1 em cima do Trabzonspor.

E não foi um gol qualquer. Luan Peres arrancou do campo de defesa e, tabelando, percorreu mais de 80 metros até a finalização certeira, de perna esquerda, já dentro da área. Gol em momento especial fora de campo.

“Feliz demais por nossa vitória. Era um clássico e queríamos muito vencer, entramos muito concentrados, sabíamos da dificuldade. E muito contente também pelo gol, não é sempre. Ainda mais nesse momento, conseguindo a voltar jogar em alto nível, minha esposa grávida da nossa primeira filha, enfim, inesquecível com certeza”, afirmou o zagueiro, contratado pelo clube turco após fazer 50 compromissos pelo Olympique de Marseille.

Com a vitória, o Fenerbahçe assumiu a segunda colocação do Campeonato Turco e segue com chances de título. A equipe de Luan Peres também está na semifinal da Copa da Turquia, onde reencontra na próxima quarta-feira o Sivasspor, agora em casa, após o empate sem gols no duelo de ida.

“Estamos vivos ainda na liga e enquanto tivermos chances vamos brigar com todas as forças pelo título com certeza. E também queremos a Copa. Tivemos uma partida muito pegada na ida e agora queremos em casa nos classificar para a final da Copa da Turquia, é o foco”, finalizou o defensor brasileiro.