Lourenço valoriza entrada do Vila Nova no G-4 da Série B após mais uma vitória e manutenção da invencibilidade na competição

O começo da Série B, tem sido ótimo para o Vila Nova, que chegou a 14 pontos em seis jogos disputados após grande vitória na noite de ontem, fora de casa contra o CRB. Lourenço vem sendo figurinha carimbada nas escalações do Tigrão e esteve em campo nesta última vitória.

Titular nas seis partidas do Vila na Série B, o meia Lourenço conta com uma assistência na competição e comentou o bom início da equipe na campeonato: “Muito importante para o nosso grupo esse bom começo na Série B. Estamos nos sentindo confiantes e nosso jogo tem fluído. A vitória contra o CRB merece comemoração, pois são uma equipe muito forte em casa. Essa semana, porém, já temos outros compromissos e precisamos nos manter focados”, disse o jogador de 25 anos.

Em uma semana com duas partidas, o Vila Nova entra em campo novamente já na quarta-feira, quando recebe o Ituano às 19h. “Conquistei o acesso na Série B em duas oportunidades e sei bem como é a competição. Para brigar na parte de cima da tabela é necessário manter o ritmo e ser constantes, brigar até o final em cada partida. É com esse pensamento que entro em campo em todos os jogos. Contra o Ituano não será diferente, a torcida pode esperar muita entrega do nosso grupo em busca de mais uma vitória”, disse Lourenço.

Além da partida do meio de semana, válida pela oitava rodada, o Vila também joga no final de semana. No domingo, às 11h, o adversário será a Ponte Preta, em Campinas. Com uma partida a menos devido ao adiamento do jogo da segunda rodada, contra o Sport, o time goiano ocupa a terceira colocação na competição nacional, somando quatro vitórias e dois empates.