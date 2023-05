Cruzeiro surpreende, vence em casa e tira liderança do Flamengo no Brasileirão Feminino

O Flamengo perdeu nesta segunda (22) a oportunidade de retomar a liderança do Brasileirão Feminino. A equipe perdeu para o Cruzeiro por 3 a 1 fora de casa em jogo que fechou a 12ª rodada.

Empatado com o Corinthians com 28 pontos, o rubro-negro tinha a chance de ser líder apenas com um empate. O Timão perdeu no último sábado (20) para o Avaí fora de casa. Porém, as cariocas não foram páreas para as atletas da Raposa.

Com o resultado, o Flamengo vê Ferroviária (27 pontos), Palmeiras (26) e Internacional (25) colarem logo atrás. Já o Cruzeiro, chega a 17 pontos e entra na zona de classificação para as quartas de final, entre as oito primeiras equipes.

Veja a classificação:

O Jogo

A partida entre Cruzeiro e Flamengo foi bastante agitada, e desde o início. Logo aos 4', o placar já foi inaugurado, pelo time da casa. Tipa pegou sobra de lançamento na grande área, próxima à trave esquerda, e bateu cruzado no canto superior direito para marcar um belo gol.

O empate do time carioca veio aos 18'. Duda recebeu passe curto na entrada da área, ajeitou no pivô para Thaisa e ele veio de trás para soltar uma bomba no canto esquerdo da meta da goleira Kemelli.

Exatamente a mesma diferença de tempo depois, de 14 minutos, aos 32', Carol Baiana colocou as cruzeirenses na frente mais uma vez. Ela recebe em profundidade na grande área pela direita, ficou livre na cara do gol, e somente tocou na saída da arqueira oponente para marcar.

O Cruzeiro não deixaria mais a liderança do marcador até o final, e ainda anotou mais um. Aos 30' da segunda etapa, rápido contra-ataque da equipe mineira terminou com Byanca Brasil entrando sozinha na grande área e batendo rasteiro no canto esquerdo, em mais uma saída lenta de Karol Alves do gol.

Na próxima rodada, o Flamengo tentará voltar a vencer no torneio ao receber o Palmeiras no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Já a Raposa, enfrentará o Athletico-PR fora de casa no CT do Caju, em Curitiba.