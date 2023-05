Suárez brilha, Grêmio vence e aumenta crise no Inter

Na noite deste domingo (21), o Grêmio venceu o Inter na Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Gre-Nal 439, que terminou em 3 a 1 para o Tricolor Gaúcho, colocou o Colorado em uma situação ainda pior: já são seis jogos sem vencer, com derrotas nos últimos cinco. O Imortal, por sua vez, voltou a triunfar após quatro partidas.

Domínio tricolor e golaço de Suárez

Apesar do domínio dos mandantes, foram os visitantes quem deram o primeiro susto. Aos três minutos, Johnny tabelou com Luiz Adriano e fuzilou o travessão, assustando os torcedores gremistas. Pouco depois, Luis Suárez respondeu, cumprindo a promessa que havia feito quando chegou ao clube.

Após roubada de bola no campo de ataque, o camisa 9 dominou e, quando parecia marcado, limpou dois defensores e soltou uma bomba no ângulo esquerdo de Keiller, fazendo explodir a Arena do Grêmio. O Inter sentiu o golpe, e os ânimos se elevaram.

Johnny dividiu com Carballo, o que causou insatisfação no volante gremista, que se exaltou. Armou-se uma confusão em campo, típica do Gre-Nal, que logo foi apaziguada pelos próprios jogadores. Melhor para o Imortal, que em seguida ganhou uma sequência de divididas e ficou com a sobra, caindo nos pés de Villasanti, que deslocou o goleiro e ampliou o placar.

Sem opções, o Colorado se lançou ao ataque, e rondou a área de Gabriel Grando. Moledo, de cabeça, e Pedro Henrique, em jogada individua, finalizaram sem perigo para a meta adversária.

Com um a menos, Grêmio mata o jogo

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Logo no início da etapa final, Kannemann recebeu o segundo amarelo por falta em Pedro Henrique e foi expulso. A sorte parecia mudar para o Inter, mas em vez disso, o Grêmio soube jogar dentro da limitação numérica e conseguiu um contra-ataque letal para matar o jogo.

Mano Menezes tirou Moledo e promoveu a entrada de Wanderson, dando mais ofensividade ao time. Contudo, criou brechas para o adversário. Aos 20 minutos, após chutão da defesa, Suárez tabelou com Reinaldo e inverteu para Bitello, que dominou na área e marcou mais um golaço, definindo a vitória.

Aos 34, De Pena arriscou de longe, mas mandou por cima. Em seguida, Wanderson teve boa chance, mas parou em defesa de Grando. O Inter enfim conseguiu o gol de honra aos 42. Em cobrança de escanteio de Alan Patrick, Johnny desviou na primeira trave e diminuiu. Entretanto, já era tarde para uma reação, e o jogo terminou com vitória tricolor por 3 a 1.

Classificação e próximos jogos

Assim, o Grêmio chegou a 11 pontos, e agora ocupa a décima colocação. O próximo compromisso do Imortal é contra o o Ahtletico, no sábado (27), fora de casa, pelo Brasileiro.

Já o Inter se complicou ainda mais na tabela e está com apenas sete pontos, a dois do Z-4, está em décimo quarto lugar. O Colorado volta a campo na quinta feira (25), contra o Metropolitanos, fora de casa, pela Libertadores.