Pedir dicas e tarefas ao ChatGPT se tornou uma febre nos últimos meses. O algoritmo baseado em inteligência artificial (IA) foi feito para gerar textos escritos de forma natural e coerente, com capacidade de entender e reproduzir o contexto de um diálogo como se fosse um ser humano. Isso significa que ele pode responder perguntas dos mais variados temas, inclusive sobre futebol.

Para entrar na brincadeira, a equipe do sites-de-apostas.net teve a ideia de utilizar a plataforma para perguntar quais são as dez camisas mais elegantes entre os clubes do futebol brasileiro, que destacou os mantos dos clubes mais populares do país, detalhando as principais características de cada um. Confira abaixo:

Flamengo - Camisa com listras vermelhas e pretas

Corinthians - Camisa branca com detalhes pretos

Santos - Camisa branca com detalhes pretos

São Paulo - Camisa com listras em vermelho, preto e branco

Botafogo - Camisa com listras em preto e branco

Palmeiras - Camisa verde com detalhes brancos

Internacional - Camisa vermelha com detalhes brancos

Grêmio - Camisa com listras azuis e pretas

Cruzeiro - Camisa azul com detalhes brancos

Vasco da Gama - Camisa preta com faixa branca

Segundo a inteligência artificial, os uniformes foram selecionados com base em seus designs distintos, importância histórica e popularidade entre os fãs de futebol no Brasil, e em todo o mundo.

No texto de resposta, o ChatGPT ainda destacou um uniforme que poderia aparecer no São Paulo Fashion Week, o principal evento de moda do Brasil, que acontece entre os dias 25 e 28 de Abril. “A camisa titular do São Paulo, com suas clássicas listras horizontais vermelhas, pretas e brancas, foi apontada como uma possível candidata a figurar para o desfile de moda. O design único e as cores clássicas da camisa a tornam uma peça perfeita para os designers de moda explorarem e criarem looks de alta qualidade”, argumentou o algoritmo.

O robô ainda afirmou que as camisas de times se tornaram uma parte essencial da cultura brasileira. ‘Com designs distintos e padrões coloridos’, apresentar um uniforme de futebol numa passarela seria um movimento inovador, unindo duas das maiores influências culturais do país. E, de fato, as possibilidades de colaborações entre a moda e o futebol são infinitas, visto que ambas influências caminham lado a lado.

Em contrapartida, o ChatGPT também deu a sua versão sobre as camisas mais feias já lançadas por clubes do Brasil. De acordo com o robô, as camisas do Grêmio (2001), Flamengo ‘reserva’ (2016), Palmeiras ‘reserva’ (2009) e Vasco, com detalhes quadriculados (2018), foram alvo de muitas críticas por parte dos torcedores.

A IA contextualizou que ‘a percepção sobre o design das camisas de times de futebol é subjetiva e pode variar de pessoa para pessoa. O que uma pessoa considera feio, outra pode considerar bonito’.