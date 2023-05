Artilheiro do Resende, Deivison destaca campanha na Copa Rio, e comemora renovação de contrato

A Copa Rio é o primeiro desafio das equipes cariocas, no âmbito estadual durante a temporada. Os times que disputam no primeiro semestre o torneio, se enfrentam em fase de grupos, onde os quatro melhores avançam para a próxima temporada.

Com 12 equipes se enfrentando em turno, apenas os líderes avançam para as semifinais da competição. O Resende atualmente ocupa a sétima colocação, com nove pontos conquistados.

“Infelizmente, perdemos alguns jogos onde fomos superiores, e com isso acabamos deixando pontos importantes para trás. Mas a Copa Rio foi fundamental para a evolução do grupo, que aproveitou o torneio para evoluir juntos. Todos tentando se conhecer melhor em campo, e aumentar o entrosamento como um todo”, afirmou o atacante.

Aos 16 anos, o camisa 11 é titular da equipe, e em seu primeiro ano de Sub-17, já é o artilheiro da equipe no campeonato. Até aqui são três gols, sendo artilheiro isolado da equipe no torneio. Além disso, Deivison contribuiu com três assistências para seus companheiros.

Dessa forma, o jogador que soma oito atuações na Copa Rio até aqui, é um dos principais nomes do Resende na competição. Com 439 minutos em campo, o atacante possuí uma média de uma participação em gol a cada 73 minutos atuando. Ou seja, o atleta precisa de menos de uma partida em ação, para criar um gol, seja com uma assistência, ou balançando as redes por conta própria.

“É um começo de temporada muito bom individualmente, fico feliz pelas grandes atuações que tive na Copa Rio. Restam duas rodadas, e queremos terminar positivamente, daremos nosso melhor nesses dois últimos confrontos”, destacou Deivison.

Os bons números em campo, e o desempenho positivo pela equipe já chamam atenção no Resende há tempos. O atleta inclusive já fez parte dos treinos com a equipe sub-20, e nos últimos dias, teve seu trabalho e esforço reconhecidos mais uma vez. Deivison assinou com o clube o seu contrato de formação, válido por dois anos, o atleta segue no Resende até completar 18 anos.

“É um momento muito especial, eu comecei o ano com boas atuações, e venho trabalhando forte para seguir evoluindo. Com o contrato me sinto ainda mais próximo do profissional, e torço para ser apenas o primeiro passo aqui dentro. Agradeço a diretoria e comissão técnica pelo reconhecimento e confiança no meu trabalho”, comentou o jovem.