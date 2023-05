Zagueiro do Água Santa, Joilson celebra aniversário com avanço na recuperação de cirurgia

Vice-campeão paulista com o Água Santa, o zagueiro Joilson completa 32 anos de idade nesta quinta-feira (25). A data ganhou mais um motivo de celebração para o defensor, que também comemora o avanço na recuperação da sua cirurgia no joelho, realizada em março.

“Muito feliz por completar mais um ano de vida, com saúde, ao lado das pessoas que amo e com sonhos para serem alcançados. É uma data que se torna ainda mais especial por conta da minha recuperação, que tem evoluído muito bem. A cirurgia está perto de completar dois meses. Já tenho conseguido realizar alguns trabalhos leves e me sinto cada dia melhor”, disse o jogador.

Joilson lesionou o joelho na partida com o São Paulo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Titular em boa parte da campanha do Netuno, o zagueiro atuou em oito jogos do Paulistão, onde ajudou o time a conquistar cinco vitórias, dois empates e sofrer apenas uma derrota. Vale destacar que Joilson levou somente dois cartões amarelos durante toda a competição.

“Foi uma campanha histórica, me sinto honrado por ter feito parte disso. Parabenizo todos os jogadores, funcionários, membros do clube e torcedores pelo feito. Com o Água Santa, pude viver alguns dos meus momentos mais marcantes dentro do futebol”, finalizou.