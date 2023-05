Flamengo tropeça no Chile e se complica na Libertadores

Na noite desta quarta-feira (24), Ñublense e Flamengo empataram em 1 a 1, no Estádio Municipal de Concepción pela quarta rodada do Grupo A na Copa Conmebol Libertadores. Os gols foram marcados por Gabriel Barbosa, aos 34 do primeiro tempo para os visitantes; e Jorge Henríquez, aos 27 do segundo tempo para os mandantes.

No primeiro tempo, quem sofreu de fato foi o telespectador

A partida começou com o Flamengo tendo mais posse de bola, mas o abuso de passes sem alguma objetividade atrasou a evolução do time em campo, e o jogo foi se desenrolando de maneira bem sonolenta. Até os trinta minutos, as equipes pouco se agrediram e tiveram apenas duas chances de pouco perigo cada uma.

Com 34 minutos, David Luiz lançou Gerson, e o camisa 20 passou, de peito, para Gabriel Barbosa finalizar de fora da área e abrir o marcador, no momento em que o time brasileiro tinha controle da posse, mas faltava inspiração na criação de jogadas. Pouco tempo depois da bola voltar a rolar, Vidal cometeu erro grotesco ao escorregar na saída de bola e Rebolledo tocou para Muñoz chutar no travessão de Matheus Cunha.

Atual campeão da América repete erros cometidos contra o Aucas e é punido

Nos primeiros minutos da volta para a segunda etapa, foi possível notar um Ñublense aguerrido em busca do empate, enquanto o Flamengo parecia estar satisfeito com a vitória mínima, visto que por vezes desperdiçou oportunidades ofensivas por desleixo.

A tentativa de controlar o resultado do jogo foi perdendo a eficácia a partir dos 15 minutos, quando a equipe passou a não conseguir acompanhar os chilenos dentro de campo e muitos espaços começaram a aparecer no meio de campo. Com 17 minutos, Jorge Henríquez recebeu livre na intermediária ofensiva, tentou de longe, e Matheus Cunha fez boa defesa mandando para escanteio. 7 minutos depois, Léo Pereira saiu jogando mal e entregou a bola para Jorge Henríquez, novamente, finalizar de fora da área e exigir outra defesa do arqueiro rubro negro. Neste recorte, o Ñublense já era superior na partida, conseguia pressionar o time brasileiro e merecia o gol de empate.

Depois de Léo Pereira cortar de cabeça, o melhor jogador do Ñublense na partida, Jorge Henríquez, recebeu na entrada da área e superou 4 atletas do Flamengo, para ficar cara a cara com Matheus Cunha e empatar a partida aos 26 minutos da etapa complementar. Até o final da partida, o Flamengo ainda teve duas ótimas oportunidades de marcar e sair com a vitória, mas Gerson e Pedro falharam no último toque e o placar ficou em 1 a 1 no Estádio Municipal de Concepción, no Chile.

Sequência da temporada

O Ñublense passa a depender apenas de si para conseguir a classificação para a Copa Sul-Americana. O time chileno ainda encara Aucas e Racing, fora de casa, e precisa se manter em terceiro colocado para disputar a segunda competição da Conmebol. Pensando em classificação para as oitavas, o time necessita de duas vitórias, além de um tropeço do Flamengo, ou dois do Racing. Os Diablos Rojos só voltam a campo no próximo mês, na quarta-feira (07) às 21h, no Equador, pela quinta rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América.

Pensando em se classificar como líder do Grupo A, o Flamengo se complicou e passa a ter a obrigação de vencer Racing e Aucas, em casa, além de torcer para o time argentino efetuar apenas um ponto nas próximas duas partidas na competição. O cenário mais provável passa a ser de classificação na segunda colocação, o que faz com que o time carioca enfrente os líderes dos outros grupos nas oitavas de final. O Rubro negro volta a campo neste sábado (27) às 18h30, contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série A.