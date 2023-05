Santos sai na frente, fica com um a menos, leva virtada e se complica na Sul-Americana

O Santos perdeu por 2 a 1 para o Audax Italiano (CHI) nesta quarta-feira (24), no Chile, pela Sul-Americana. A equipe santista fez gol com Camacho, mas o atacante argentino Gonzalo Sosa balançou as redes duas vezes. O Peixe se complicou na Copa Sul-Americana. A equipe ficou em terceiro no Grupo E, com quatro pontos, o time chileno foi a sete. O líder é o Newell's Old Boys, com nove pontos.

Joaquim expulso e Audax vira o jogo

Messias e Gonzalo Ríos se chocaram de cabeça em disputa de bola, no início da partida. O goleiro João Paulo pediu substituição do defensor santista, mas o zagueiro continuou na partida. Já o atleta do time chileno deixou o estádio de ambulância.

O Peixe levou perigo nos primeiros segundos com Daniel Ruiz. Aos 19', o meia colombiano fez ótima jogada pela direita e ajeitando para Camacho, que chutou no ângulo. Com desfalques o técnico do Santos precisou reinventar a equipe escalando três volantes para Ruiz e Ângelo flutuarem no ataque. Com isso, os pontas renderam, a entrada da área ficou protegida, e João Paulo pouco trabalhou.

Ainda na etapa inicial, Joaquim sofreu pisão de Sosa aos 44' do primeiro tempo, os dois discutiram e receberam cartão amarelo. Após três minutos o zagueiro deu cotovelada no mesmo atleta e acabou expulso. Marcelo Díaz cobrou cruzando na área, e o próprio Sosa empatou.

Já na segunda etapa os jogadores do audax italiano perceberam que dava para vencer e acionaram Rojas aos 55 que driblou facilmente Lucas Pires, cruzou para a área, e com falha dos zagueiros Maicon e Messias, Sosa subiu para cabecear no fundo das redes, virando a partida para o Audax que agora vai se classificando para a fase seguinte da competição.

SEQUÊNCIA

O time de Odair Hellmann entrará em campo neste domingo (28), contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 18h30. Já a equipe do audax Italiano irá a campo somente no dia 7 de junho quando enfrentará o Blooming oela fase de grupos da copa Sulamericana, as 21h, fora de casa.