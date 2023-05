Arilson exalta vitória em ‘jogo de seis pontos’ e valoriza a manutenção do Criciúma no G-4 da Série B

Uma vitória daquelas que faz muito a diferença em um campeonato de pontos corridos. Assim foi o triunfo do Criciúma diante do Sport, na noite de ontem. Os pernambucanos estavam invictos na competição antes do confronto no estádio Heriberto Hülse,, mas a equipe que tem Arilson como uma das lideranças conseguiu se impor, vencer, e manter-se no grupo dos quatro primeiros.

Com quase de 90 jogos pelo Tigre, Arilson veste a camisa tricolor desde 2021 e, nesta Série B, foi titular em todas as partidas e ainda anotou um gol.

“Ontem saímos vencedores de um jogo de seis pontos. Sabíamos que o Sport tem um time muito forte, mas precisávamos vencer para dar uma resposta enquanto grupo e iniciar uma nova sequência positiva. A Série B é uma competição longa, teremos altos e baixos, mas seguiremos lutando com todas as nossas forças, assim como ontem, para atingir o objetivo traçado”, disse o volante de 29 anos.

Sem muito tempo para comemorar, o Criciúma já se prepara para o próximo compromisso no campeonato nacional. No domingo, o Tigre jogará em Mirassol, contra os donos da casa.

“Em semanas com dois jogos, não temos muito tempo para treinar entre as duas partidas, mas isso faz parte. O importante é que estamos bem fisicamente, o grupo está entrosado. Todos os jogos da Série B são difíceis e domingo não será diferente, ainda mais fora de casa. Aqui no Tigre, no entanto, vamos seguir encarando cada partida como se fosse uma final, assim como fizemos no Campeonato Catarinense”, finalizou Arilson, que conta com um título conquistado nesta temporada, justamente o campeonato estadual.

O jogo entre Criciúma e Mirassol será às 15h30 deste domingo, na cidade do interior paulista. O time do sul de Santa Catarina soma 17 pontos e ocupa a terceira posição na tabela de classificação.