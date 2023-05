João Soato celebra conquista da Taça Curitiba pelo Athletico

Com duas vitórias em dois jogos (1 a 0 na ida e 2 a 1 na volta), a base do Athletico foi coroada campeã da Taça Curitiba 2022/2023. O goleiro João Soato, de 14 anos, reconhece que o confronto foi muito bem jogado e que as duas vitórias serviram para motivar ainda mais o elenco da equipe, composto por atletas mais novos.

“Ganhar um clássico sempre é bom. Ainda mais da forma como foi, em uma final, de virada. Agora, vencer uma das taças mais importantes do ano é super importante para todo o grupo e comissão”, comemorou.

Recém-promovido do sub-13 do Athletico, Soato diz que o gostinho de conquistar troféus com a camisa do Athletico é algo que já vem tomando forma. Para ele, não basta somente representar a camisa do Furacão - tem que ter vontade.

“Meu principal objetivo é um dia chegar ao profissional e poder ganhar várias taças com o Furacão. Pensando a longo prazo, é claro. Agora, a curto prazo, quero sempre poder ter um bom desempenho e ajudar os meus colegas sempre que puder”, projetou.