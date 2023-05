Maia, zagueiro do Criciúma, fala sobre boa fase do Tigre em 2023

O Criciúma é uma das sensações da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe de Santa Catarina atualmente está entre os quatro times que tem acesso para a primeira divisão nacional. Atual campeão catarinense, o Tigre tem o sonho de voltar à elite do futebol brasileiro e conta uma boa equipe para que isso aconteça novamente.

Um dos principais nomes deste elenco tricolor, é o zagueiro Walisson Maia, que chegou no clube catarinense para esta temporada e já caiu no gosto da torcida. O defensor vem fazendo ótimos jogos e um trabalho sólido até aqui, assim, cooperando com a campanha de campeão estadual e neste ótimo início de Série B.

“Se nossa defesa vem fazendo um grande trabalho, nosso setor ofensivo tem grande parcela nisso. Creio que cada jogo vou pegando mais confiança e isso vai ajudando a melhorar minhas atuações. Mas fico muito mais feliz com os resultados que a equipe vem conseguindo”, disse o defensor.

Foto: Caio Marcelo

A equipe do Criciúma está empolgada, já que nos últimos dez jogos, o Tigre saiu derrotado uma única vez. São sete vitórias, dois empates e um revés diante o Ceará. Segundo o defensor, a equipe sabe seus caminhos e objetivos, no entanto, a derrota não é um sinal que às coisas estão erradas.

“O Ceará é uma grande equipe, sabíamos da dificuldade que seria o jogo. Nossa equipe está no caminho certo, sabemos do nosso objetivo. Não é porque perdemos um jogo que está tudo errado”, afirmou Maia.

Foto: Caio Marcelo

Na sequência da Série B, o Criciúma enfrentará o Mirassol, fora de casa, no domingo (28), às 15h30. Maia projetou o que se esperar deste confronto duríssimo contra o atual campeão da Série C.

“Vai ser um jogo muito difícil, a equipe do Mirassol é uma equipe muito forte nos seus domínios. Creio que devemos estar bem concentrados e atentos a cada detalhe do jogo, os jogos dessa edição da Série B está sendo decidida em detalhes”, finalizou o zagueiro.