Ferroviária vence São Paulo com uma jogadora a menos e assume liderança temporária do Brasileirão Feminino

A Ferroviária é a nova líder do Brasileirão Feminino, pelo menos temporariamente. O time de Araraquara venceu neste sábado (27) o São Paulo em casa por 1 a 0 pela 13ª rodada e assumiu a ponta.

Com a vitória, a equipe chega aos 30 pontos e ultrapassa o Palmeiras. O Verdão tinha chegado a primeiro, com 29 pontos, após triunfo na última sexta-feira (26) sobre o Flamengo fora de casa por 1 a 0. O Corinthians pode ultrapassar a Ferroviária ainda nesta rodada, já que tem 28 pontos e joga neste domingo (28) contra o Atlético-MG como mandante.

Veja a classificação:

O Jogo

Patricia Sochor foi o destaque da partida, como a única a marcar, pelo time da casa. A capitã da Ferroviária, porém, poderia ter balançado as redes antes, logo no início do jogo, aos 2'. Ela recebe na entrada da área, bateu firme de longa distância e a goleira adversária Carlinha caiu rápido no canto esquerdo para ficar com ela.

O gol de Sochor veio aos 36'. Após bate e rebate na grande área, ela recebeu na meia-lua mais pela direita, ajeitou e soltou uma bomba cruzado de peito de pé. A bola morreu no canto direito da meta sem chances para a arqueira que chegou atrasada.

Equilibrado, o jogo seguiu intenso, mas sem nada que alterasse o marcador. Um grande destaque desde o final da primeira etapa e principalmente na segunda foi a quantidade de cartões, sendo três amarelos para o São Paulo e três para a Ferroviária, além de um vermelho para o time da casa.

Aos 23' do tempo complementar, Eudimilla foi expulsa após cometer falta e reclamar muito em seguida. Ela recebeu o primeiro cartão amarelo pela infração e depois o segundo, e o consequente vermelho, pela reclamação.

O time de Araraquara teve que jogar o restante da partida com uma jogadora a menos, mas ainda assim conseguiu segurar a pressão do Tricolor paulista e a vitória no placar. Esse é o décimo triunfo da equipe em 13 jogos.

Na próxima rodada, a Ferroviária enfrentará o Cruzeiro fora de casa e o São Paulo receberá o Real Brasília em seus domínios.