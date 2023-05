Em jogo disputado, Atlético e Palmeiras empatam em 1 a 1 pelo Brasileirão

O Atlético Mineiro empatou com o Palmeiras em 1 a 1 na noite deste domingo (28), no Mineirão. A partida, válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, contou com diversos protestos das torcidas contra os atos racistas ocorridos contra Vinicius Jr. Para o Galo, Pavón abriu o placar, e Dudu empatou para o Verdão, no segundo tempo.

O confronto entre duas das melhores equipes do Brasil começou bem pegado, com muitas disputas fortes entre os jogadores, e com ao menos "dois" golaços no primeiro tempo.

No momento em que os jogadores perfilavam em campo para entrada, os jogadores vestiram camisas pretas com a mensagem de que "com racismo não tem jogo".

As torcidas de Atlético e Palmeiras, que são amigas, realizaram também um grande protesto contra o racismo. Torcedores entoaram um canto dizendo "não ao racismo". Confira:

Mosaico

Além do cantos, a torcida do Galo formou um belo mosaico com luzes de led com a seguinte mensagem: no racism.

​ Reprodução/Premiere

Galo na frente

Logo aos seis minutos de jogo, Rony aproveitou o lançamento e um vacilo da zaga atleticana para marcar um golaço de bicicleta. Porém, o lance foi revisado e anulado por impedimento.

No começo da partida, a defesa alvinegra parecia estar desligada, e quem aproveitou foi o Verdão, que trouxe perigo para o gol de Everson ao menos outras duas vezes. O Palmeiras atuou melhor no primeiro tempo, soube construir melhor seus ataques. Diferente do Galo, que ao recuperar, buscava o ataque de forma desesperada.

Aos 33 o Galo quase abriu o placar após uma cobrança de escanteio e finalização de Battaglia. Mas Weverton buscou ela no cantinho. Já no final, aos 44 minutos, o argentino Pavón intercepta passe adversário e arranca em direção, dribla a defesa palmeirense e chuta forte pra abrir o placar para o Galo Doido.

Empate do Verdão

E nos primeiros dez minutos do segundo tempo saiu o empate do Palmeiras, com Dudu. Arthur recebeu na linha de fundo e cruzou para a área. O baixinho Dudu cabeceou firme pra vencer Everson e empatar o jogo.

GOLAÇO DO PALMEIRAS!



Bela jogada coletiva e Dudu empata para o verdão!

Diferente do primeiro tempo, a partida chegava aos 60 minutos e poucas chances haviam sido criadas pelas duas equipes. O Verdão passou a ter mais a bola e rodar o campo em busca de espaços, mas sem muita criatividade.

Os 53.236 presentes no estádio ficaram estáticos quando Igor Gomes tabelou na entrada da área e finalizou pro gol. Quem vestia verde sentiu alívio, mas os trajados de preto e branco lamentaram muito a chance perdida pelo meia.

Ao final do jogo, o Palmeiras aproveitou a força física de Endrick para vencer a disputa com Mariano na linha de fundo e finalizar, mas a bola saiu muito.

E agora?

O Galo volta a jogar já na quarta-feira (30), pelo jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Corinthians, do qual tem a vantagem de 2 a 0. A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo. Pelo Brasileirão, joga no sábado (03), contra o rival Cruzeiro.

Já o Verdão encontra o Fortaleza na quarta-feira, no Castelão, também pelo jogo de volta da Copa do Brasil. A vantagem é do Porco, que venceu a partida de ida por 3 a 0. Pela Série A, recebe o Coritiba no domingo (04).

Com o empate, as equipes permanecem no G-4. O Palmeiras agora tem 16 pontos e está na vice-liderança. Já o Atlético tem 14, e está em quarto.