Emerson Ávila vê desempenho ruim do Goiás na segunda etapa: "São Paulo nos colocou para trás”

A noite deste sábado (27) marcou uma derrota dolorosa para o Goiás no Brasileirão. O Esmeraldino foi ao Morumbi, abriu o placar, desperdiçou oportunidades e sofreu a virada aos 45 minutos da segunda etapa. A derrota por 2 a 1 deixou a equipe no 16° lugar, podendo encerrar a rodada na zona do rebaixamento.

Após a partida, o volante Willian Oliveira comentou sobre a atuação da equipe no Morumbi e sobre o sentimento com o resultado:

"Primeiramente, sabíamos que era um jogo muito difícil, o São Paulo vem numa sequência de vitórias muito boa. No meu ponto de vista, fizemos um jogo muito bom. São detalhes, assim como eles tiveram chances, nós também tivemos chances para sair com a vitória. Foi isso, o jogo foi decidido em detalhes, mas acho que fizemos um bom jogo. Temos muitas coisas positivas para tirar desse jogo. Temos uma final no meio de semana, na Copa Verde, e é isso: temos muitos jogos difíceis ainda pela frente no Brasileiro e temos muitas coisas positivas para tirar desse jogo".

Emerson Ávila critica desempenho do Goiás no sgundo tempo

Emerson Ávila, treinador da equipe, criticou o desempenho do Goiás na segunda etapa:

"Mas não justifica nosso segundo tempo. Foi bem ruim, bem abaixo. O São Paulo nos pressionou bastante, nos deixou encurralado no campo de defesa. Foram vários cruzamentos e finalizações, nos faltou deixar a bola no campo de ataque e segurar o jogo por lá".

"O São Paulo nos pressionou. O São Paulo nos colocou para trás e em muitas jogads que começaram pelo lado e terminavam por dentro ou com a bola nas costas da defesa. É difícil encontrar explicações, vou ver o jogo com calma", finalizou o comandante.

O Goiás volta a campo nesta quarta-feira (31) para a disputa da final da Copa Verde, contra o Payssandu.