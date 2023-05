Mesmo com time alternativo, Grêmio conquista vitória contra o Athletico

O Grêmio venceu o Athletico PR por 2 a 1, na Arena da Baixada, na tarde deste sábado (27), em jogo válido pela abertura da oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Furacão começa melhor, mas quem sai na frente é o time gaúcho

Logo no começo da partida, Vitor Roque já poderia ter aberto o placar no primeiro minuto de partida ao receber enfiada de bola de Cannobio, mas o camisa 9 acabou finalizando por cima do gol. Nos primeiros quinze minutos, o Furacão tomou as rédeas do jogo e teve mais presença ofensiva, porém pouco depois da metade da etapa inicial, o Grêmio quase tirou o zero do placar com Cuiabano, e aos 30 minutos, o mesmo atleta aproveitou bobeira da defesa do Furacão para abrir a contagem no momento que o Imortal vinha se recuperando na partida e tinha equilibrado as ações.

Depois do gol, o Athletico PR reagiu rapidamente e empatou a partida aos 33 com Vitor Roque, que recebeu passe na medida de Vitor Bueno e encobriu o goleiro. Final de primeiro tempo em 1 a 1.

​​​​Gremio aproveita oportunidade e sai com vitória

Na segunda etapa, o Grêmio voltou com sangue nos olhos e esteve a frente no placar novamente, depois de Bruno Uvini vencer a defesa athleticana no jogo aéreo com 2 minutos no relógio. Ter sofrido um gol no começo pareceu ter deixado o Furacão um pouco desorientado, a equipe foi se mostrando muito afobada e o Grêmio passou a gostar do jogo como ele se desenhava.

O Tricolor Gaúcho controlou relativamente bem o resultado até a reta final da etapa complementar, quando o Furacão se viu com pouco tempo e foi pra cima buscar um empate no abafa. Com 33 minutos do segundo tempo, Cannobio soltou um petardo da entrada da área e quase empatou a partida, porém o goleiro Adriel defendeu, em outro lance, aos 42, Khellven recebeu pela direita e tentou cruzamento, mas a bola foi na direção do gol e passou perto da meta gremista.

O Furacão até teve presença ofensiva, e outras oportunidades de empatar novamente o jogo, mas como não foi efetivo, a vitória acabou ficando com o Grêmio, que poupou alguns titulares e conseguiu uma vitória fundamental na sua caminhada no Campeonato Brasileiro.

Sequência da temporada

O Athletico agora volta seu foco ao duelo contra o Botafogo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como o jogo de ida foi na Arena da Baixada e terminou em 3 a 2 para o Furacão, nesta quarta-feira (31) às 21h30, o jogo será disputado no estádio Nilton Santos. Qualquer empate ou vitória classifica a equipe para a próxima fase, uma derrota por um gol de diferença coloca a decisão nos pênaltis.

O Grêmio volta seu foco para o Cruzeiro, já que na próxima quarta-feira (31) às 20h, o time irá encarar o Cabuloso e um Mineirão lotado para decidir seu futuro na competição. No jogo de ida, o placar foi de 1 a 1, na ocasião.