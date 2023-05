Pressionado, Inter recebe o Bahia em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro

Inter e Bahia se enfrentam na tarde deste domingo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionadas, as duas equipes estão na porta da zona de rebaixamento e só a vitória interessa para os times. O jogo será transmitido pelo Premiere. A VAVEL Brasil acompanhará todos os lances da partida em tempo real.

Mano sob pressão

O Inter chega muito pressionado para a partida. Com apenas duas vitórias na competição e no pior momento da temporada, vindo de derrota para o arquirrival, a pressão se instaurou no Beira-Rio.

Parte da comissão técnica foi demitida após o clássico e Mano Menezes está por um triz. Só a vitória interessa para o Inter. Qualquer outro resultado deverá resultar na demissão do treinador.

Para esse jogo, o Inter deve contar com o retorno do lateral esquerdo Renê. O jogador participou do treinamento durante a semana e deve voltar ao time após mais de 15 dias fora. Em compensação, Rodrigo Moledo e Campanharo não participaram da atividade e podem ficar fora. O zagueiro colorado pelo desgaste físico, enquanto o volante levou uma pancara no tornozelo esquerdo na vitória sobre o Metropolitanos, na Venezuela.

Bahia quer voltar a vencer

Depois de vencer duas partidas seguidas, o Bahia voltou a apresentar a inconsistência do início da temporada e está a três jogos sem vencer. Nos últimos dois jogos em casa, derrota para o Flamengo e empate com o Goiás. É preciso encontrar uma constância.

Na porta da zona de rebaixamento, o Bahia vai em busca da segunda vitória no campeonato. O único triunfo foi contra o Vasco, na terceira rodada. O atacante Biel, minimizou o mau momento do Inter na tabela:

"Com certeza vai ser muito mais difícil, pelo fato deles estarem vindo com alguns resultados ruins. Então eles vão querer impor o jogo deles. Mas a gente está preparado, tivemos uma boa semana de treino, e agora vamos chegar lá e fazer um bom resultado”.

Prováveis escalações:

A provável escalação do Inter tem: John; Rômulo, Igor Gomes, Nico e Thauan Lara; John, De Pena, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.

Já o Bahia deve entrar em campo com o seguinte time: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Cauly, Thaciano e Ryan; Ademir (Rezende), Biel e Everaldo.