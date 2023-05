Dorival enaltece poder de reação do São Paulo: "os jogadores estão correndo até o último momento"

Na noite deste sábado (27), o São Paulo venceu, de virada, o Goiás, no Morumbi, e chegou à terceira colocação no Campeonato Brasileiro. O Tricolor teve grande poder de reação e, assim como no duelo anterior, diante do Vasco da Gama, decidiu a partida nos minutos finais.

O técnico Dorival Júnior, que chegou ao seu 11° jogo seguido sem derrotas exaltou a qualidade de seus atletas para buscarem os resultados:

"Os jogadores estão correndo até o último momento, a entrega está sendo impressionante, é isso o que me satisfaz. Independente de resultado, a forma que jogamos no segundo tempo, organizados, na maioria das segundas bolas, estávamos em cima delas, já iniciando processo de ataque. Isso, para mim, é prazeroso. Mesmo com poucas sessões de trabalho, temos um time organizado e consciente, buscando a todo instante. Tem sido decisivo e fundamental os jogadores que estão vindo do banco, isso para mim não tem preço, todos estão preparados e ansiosos por estarem lá dentro e terem o seu momento. Isso tem feito a diferença, estamos decidindo muitos jogos com jogadores vindos de fora".

Dorival exalta mudança de postura no segundo tempo, mas pede calma aos torcedores

"Quando tomamos gol, a equipe estava ajustada, equilibrada, totalmente organizada, jogando de uma maneira que precisava de mais infiltração, mas estava segura do que precisava desenvolver. Depois do gol, nos desorganizamos e corremos um risco muito grande. Voltamos para o segundo tempo com uma mudança de postura completa, mudamos peças sem mudar nomes, só as funções alteramos. Adiantamos a equipe, passamos a jogar no campo do Goiás e isso foi importante", completou Dorival.

O comandante também pediu calma após a conquista de mais três pontos:

"Não é uma vitória que vai me tirar o pé do chão, não é uma derrota que vai me causar transtorno. A gente só vai conseguir alcançar resultados se tivermos consciência do que estamos fazendo e teremos que fazer mais e melhor, teremos que acrescentar a todo instante", afirmou o treinador.

O Tricolor volta a campo nesta quinta-feira (01) para enfrentar o Sport, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso da equipe será no domingo (04), contra o Grêmio, em Porto Alegre.