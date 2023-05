Bragantino dá “aula” tática e derrota Santos pelo Brasileirão

O Red Bull Bragantino dominou e venceu o Santos na noite deste domingo (28), no Estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O placar de 2 a 0 foi construído com os gols de Vitinho e Juninho Capixaba, e só não foi maior por causa da ótima atuação do goleiro João Paulo. Com esta vitória, o Massa Bruta passou o Peixe na classificação e ainda encerrou um jejum de cinco anos sem vencer a equipe da Baixada Santista.

Não deu chances…

O Peixe foi quem teve a primeira boa oportunidade de abrir o placar, aos 11 minutos, em jogada bem trabalhada, Lucas Lima ficou livre na grande área e optou por dar um passe ao invés de de finalizar, com isso, a defesa do Braga cortou e afastou o perigo. Inclusive, esta foi a única chance real de gol da equipe santista em todo o jogo, daqui em diante, só deu Massa Bruta.

Jogando dentro de seus domínios, o Bragantino criou as melhores chances da primeira etapa e praticamente anulou a equipe do Santos. Aos 26, Helinho arriscou de longe e obrigou João Paulo à fazer linda defesa. Poucos minutos depois, Eduardo Sasha cruzou na medida para Vitinho, que dominou e bateu forte para vencer o goleiro santista e colocar a equipe de Bragança em vantagem antes do intervalo.

Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

A equipe de Pedro Caixinha queria mais, e aos 38, Lucas Evangelista encontrou Vitinho sozinho pela esquerda, o autor do primeiro gol chutou rasteiro e João Paulo espalmou. Dois minutos depois, Helinho avançou pra direita, invadiu a área e tocou para Eric Ramires, sozinho, finalizar, mas novamente o arqueiro do Peixe operou um milagre e salvou sua equipe do pior nesta primeira etapa.

O segundo tempo voltou do mesmo jeito que terminou o primeiro, o Bragantino manteve o mesmo ritmo e obrigou João Paulo a trabalhar outras vezes. Foram três chances ótimas para os donos da casa antes dos 10 minutos, mas as boas defesas do goleiro santista não deixaram que o Massa Bruta ampliasse o placar.

A primeira chance, foi a única que João Paulo não trabalhou, já que Helinho chutou colocado para fora. Na sequência, após escanteio, Eric Ramires ficou com a sobra e soltou uma bomba, mas o goleiro alvinegro caiu no canto e fez linda defesa. Na terceira e última chance nesses minutos iniciais, Helinho aproveitou saída de bola errada de Messias e chutou para nova defesa do arqueiro santista.

A vitória da equipe de Bragança Paulista se consolidou ainda mais aos 30 minutos, quando Luan Patrick recebeu na esquerda e fez cruzamento fechado, Juninho Capixaba deu uma casquinha na bola de cabeça e ela morreu no fundo da rede. Com isso, foi dado números finais pro jogo e para um tabu que já durava cinco anos.

Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Como os times ficam?

Com duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Bragantino ultrapassou o Santos e, com 13 pontos, ficou na 10ª posição. O Peixe mantém seus 11 pontos, mas agora na 12ª colocação.

Próximos jogos

O Santos terá jogo decisivo pela Copa do Brasil, contra o Bahia, na quarta-feira (31), às 19h, na Itaipava Arena Fonte Nova. O Red Bull Bragantino, já eliminado da competição, descansa durante a semana.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe volta a campo no sábado (3), diante o Internacional, na Vila Belmiro, às 21h. No dia seguinte, o Massa Bruta enfrentará o Fluminense, às 16h, no Maracanã.