Sampaio Corrêa bate Chapecoense fora de casa e sobe na tabela

Na noite desta segunda-feira (29), Chapecoense e Sampaio Corrêa se enfrentaram em partida válido pela nona rodada do Brasileirão Série B. O jogo ficou marcado pela primeira vitória fora de casa do time do Maranhão.

O gol da vitória da Bolívia Querida foi marcado contra, o zagueiro Rodrigo Freitas, empurrou contra a própria meta decretando assim a vitória para o time visitante. Com a derrota, a Chape chegou ao seu terceiro jogo sem vencer e viu sua torcida mais criticar do que apoiar na grande maioria do tempo.

Jogo sem inspiração

Em uma partida que houve muitos erros técnicos de ambas as equipes, o Sampaio conseguiu ser mais eficiente e matar a partida, mesmo que com a ajuda do seu adversário.

No começo do primeiro tempo, o time visitante começou forçando bastantes erros do anfitriões. Mas, a primeira chance seria com Ribamar, para a Chapecoense, porém o atacante foi travado por Gabriel Furtado. Aos 33 minutos, depois de boa jogada pela direita de Mateus Pivô, o gol do Tubarão saiu. Depois do cruzamento, Rodrigo Freitas fez contra.

No segundo tempo, a Bolívia Querida manteve o seu ritmo de jogo e viu a equipe da casa com dificuldades para conseguir armar jogadas de perigo. Das poucas vezes que chegou, não conseguiu levar grandes perigo ao gol de Luiz Daniel.

Próximos Jogos

Depois do triunfo, o Sampaio Corrêa subiu para a décima segunda posição com 12 pontos, enquanto a Chapecoense ficou na 16ª posição com apenas 9 pontos.

O clube de Chapecó vai até a Arena Castelão enfrentar o Ceará na próxima sexta-feira (2), às 19h. Já os visitantes, também jogam fora. No sábado (3) a equipe enfrenta o Vila Nova, também às 19h.