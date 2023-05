Corinthians recebe Atlético-MG em desvantagem na Copa do Brasil

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (31) na Neo Química Arena pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo venceu a primeira partida por 2 a 0 em casa no Mineirão.

Paulinho marcou os dois gols da vitória do time mineiro. O Atlético joga para se classificar as oitavas com um triunfo, um empate ou até uma derrota por um gol de diferença. O Timão precisa vencer por dois gols adicionais ou mais.

A equipe paulista vem de grande vitória no Brasileirão diante do Fluminense, em casa, sendo a primeira sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e chega ao jogo com vontade de embalar, e mandar a fase ruim embora. O clube está em 14ª na competição nacional por pontos corridos.

Já o Galo, está em 4º no Campeonato Brasileiro e vem de cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos. O ótimo momento na temporada e a boa vantagem no placar agregado são grandes ânimos para a partida de hoje.

O chará do autor dos gols do primeiro jogo, que atua pelo outro lado, Paulinho está fora da partida por entorse no joelho esquerdo. Cantillo também desfalca a equipe paulista com um desconforto muscular na coxa.

A equipe mineira não poderá contar com os lesionados Allan e Pedrinho para o jogo dessa noite. Guilherme Arana, Igor Rabello e Alan Kardec são outros desfalques, em transição física após lesões.

O jogo começa às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão da Globo (menos RJ, ES, PB, RN, MA, PA e a região de Curitiba-PR), Sportv, Premiere e Prime Video. A Vavel Brasil acompanha em tempo real.

Confira os demais detalhes na ficha do jogo:

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: 31/5/2023, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa-RJ)

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Bidu; Roni, Fausto Vera e Maycon (Renato Augusto); Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano (Saravia), Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Rodrigo Battaglia, Zaracho e Hyoran; Pavon, Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet