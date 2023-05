Palmeiras vai a Fortaleza para confirmar classificação na Copa do Brasil

Em duelo válido pela partida de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil, o Fortaleza receberá, na Arena Castelão, a equipe do Palmeiras, às 19h (horário de Brasília). Embalado com Abel Ferreira,, o Alviverde busca confirmar sua classificação com a boa vantagem obtida na partida de ida. O Verdão venceu o rival por 3 a 0 no Allianz Parque, com gols de Veiga, Bruno Tabata e Richard Ríos.

Já o Fortaleza, que vem de vitória sobre o Vasco pelo Brasileirão, terá casa cheia para buscar a virada. A equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda chega às oitavas da competição após eliminar o Águia de Marabá por 8 a 1 no placar agregado.

Prováveis escavações:

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Pikachu, Thiago Galhardo e Lucero.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Bruno Tabata (Endrick), Dudu e Rony.

Arbitragem:

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA-DF)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO)

Assistente 2: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Quarto árbitro: Luiz Cesar de Oliveira Magalhaes (CE)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA-PB)

Você acompanha tudo deste duelo e atualizações em tempo deste confronto aqui, na VAVEL Brasil!