Brasil vence Tunísia e se classifica para as quartas do Mundial Sub-20

O Brasil encarou a Tunísia em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20. Vencendo os africanos por 4 a 1 com gols de Marcos Leonardo, Andrey Santos, duas vezes, e Matheus Martins.

Vantagem conta com expulsão

A partida começou com poucas oportunidades, com os dois times se estudando até que numa falha da defesa ao recuar a bola, o Marcos Leonardo chegou primeiro que o goleiro da Tunísia e sofreu o pênalti, o próprio atacante foi para cobrança e converteu a penalidade aos 10 minutos do primeiro tempo.

Aos 30 de jogo, em um belo passe entre três marcadores, Marcos Leonardo encontrou Andrey Santos sozinho que finalizou e ampliou o placar para seleção brasileira. No final da primeira etapa, com a partida sendo controlado pela equipe de Ramon Menezes, após uma falha defensiva, Robert Renan acabou sendo expulso, por cometer uma falta sendo o último homem da defesa, deixando o jogo tenso.

Vaga carimbada

No segundo tempo, a Tunísia começou a dominar mais a partida, aproveitando a vantagem de ter um jogador a mais. Até que ao se lançar ao ataque, a seleção tunisiana marcou um gol com Raki Aouani, mas após o árbitro consultar o VAR, anulou por toque de mão do atacante.

Mas a seleção que carrega cinco estrelas no peito aproveitou um contra-ataque nos acréscimos da segunda etapa e o atacante Matheus Martins marcou o terceiro gol da amarelinha, Ainda nos acréscimos de 12 minutos dados pelo árbitro, o Brasil chegou ao quarto gol, novamente com Andrey Santos em mais um contra ataque, selando a classificação para a próxima fase da competição.

A seleção africana chegou a marcar seu gol de honra no último minuto, com Mahmoud Ghorbel após um bate e rebate na pequena área a bola foi parar na rede.

Próxima fase

Nas quartas de final, o Brasil encara a seleção de Israel que eliminou o Uzbequistão. Enquanto a Tunísia se despede do torneio. A partida ocorrerá no sábado, às 14h30 (horário de Brasília).