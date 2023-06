Eduardo Coudet lamenta eliminação dolorosa contra o Corinthians

Em duelo válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0 no tempo normal, igualando o placar do jogo de ida e nos pênaltis a equipe mineira levou a pior sendo derrotada por 3 a 1. O técnico Eduardo Coudet concedeu sua coletiva de imprensa lamentando a eliminação de sua equipe.

"Doloroso, analisar o jogo enquanto foi parelho, mas sofremos em bola parada ocorrendo uma situação má, foram dois gols importantes deles, e depois os pênaltis vocês sabem que é algo que normalmente não se pode controlar, pode sair como saiu, mas não jogamos bem, é verdade, não jogamos como devíamos jogar, isso que aconteceu. Muito dolorido pela eliminação, muito iludido como o time vinha jogando, com as modificações. Vinha jogando de um jeito, jogando bem e por mais falar que foi parelho, que a situação, o domínio de bola, a verdade é que não conseguimos mostrar o futebol que vínhamos jogando."

O treinador argentino respondeu se o Atlético-MG entrou em campo achando que a classificação já estava garantida ou se apenas não foi uma noite feliz.

"Não, acho que não foi uma noite boa para nós, mas em nenhum momento relaxamos ou achamos que a classificação estava fácil, penso pesou muito tomar o gol na primeira etapa, tivemos situações ruins, nossa pressão a gol não gerava perigo ao Corinthians, saiu uma bola parada que acertaram a trave em um erro nosso, tivemos espaço para sair e não estávamos certeiros no ataque."

Como será a sequência do galo agora?

A equipe terá o clássico mineiro no sábado, às 18h30 contra o Cruzeiro. O comandante Coudet foi questionado sobre como será a partida após uma eliminação pouco esperada:

"Ainda não conversamos no vestiário, mas agora é doloroso ficar fora de toda a competição, a gente estava muito empolgado, muito iludido por conta de como o time vinha jogando, dava ilusão ao torcedor, não foi uma noite boa de futebol. Então agora não posso fazer uma projeção futura em minha cabeça, seguramente o torcedor e o Atlético não gosta de viver esse momento, temos que trabalhar mais ainda para melhorar e continuar jogando como vínhamos jogando."