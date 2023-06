Bahia elimina Santos nos pênaltis e se classifica para próxima fase da Copa do Brasil

Em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Bahia e Santos se enfrentaram na Itaipava Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira (31). Depois de um empate por 0 a 0 na Vila Belmiro os times voltaram a empatar por 1 a 1 no jogo da volta. Dessa maneira, a partida se encaminhou para os pênaltis. E quem brilhou foi goleiro do esquadrão que defendeu dois pênaltis classificando o time da casa.

Primeiro Tempo

A primeira etapa ficou marcada pelas poucas oportunidades de gols para ambos as equipes. A primeira boa chance do Bahia, e da partida, foi apenas ocorrer aos 11 minutos, em boa jogada de Jacaré pela direita o atacante rolou para Everaldo, mas acerou um chute mascado e rasteiro para a boa defesa de João Paulo. Logo após o lance, a equipe da casa chegou a abrir o placar com Biel, aos 13 minutos, porém o jogador estava em posição irregular.

Já o Peixe pouco assustou. A única boa chance do Santos foi com Soteldo que fez boa jogada mas chutou por cima da meta do goleiro Marcos Felipe. O time da baixada santista ainda viu o Bahia chegar com perigo uma última vez aos 40, quando Kanu subiu de cabeça e fez João Paulo fazer mais uma ótima defesa.

Segundo Tempo

O segundo tempo também começou lento. Só aos 17, quando Cauly chutou, mas o goleiro santista fez a defesa com facilidade. o gol do time baiano saiu aos 23 minutos. Everaldo disputou a bola com Rodrigo Fernández na lateral, o jogador santista fixou reclamando que a bola havia saído. O atacante baiano aproveitou para fazer boa jogada para Ademir que contou com mais uma ótima defesa de João Paulo, mas a bola sobrou para Cauly bater colocado e abrir o placar.

Com o resultado atrás o Peixe foi para cima. Aos 33, Lucas Pires desperdiçou um bom cruzamento de Ângelo. Já nos acréscimos, mais especificamente aos 49, Soteldo bateu escanteio do lado esquerdo para o atacante Bruno Mazenga empatar o placar e levar a partida para os pênaltis na Itaipava Arena Fonte Nova.

Penalidades

Nos pênaltis os goleiros brilharam. João Paulo pegou um e Marcos Felipe defendeu dois. Pelo Santos converteram, Soteldo, Mendoza e Patati. Já pelo Bahia converteram, Cauly, Lucas Mugni, Acevedo e Vitor Hugo. Com o resultado de 4 a 3 os anfitriões ficaram com a classificação.

Próximos confrontos

O Santos volta a sua casa agora para enfrentar o Internacional em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (3), as 21h. Já o Bahia, enfrenta o Fortaleza, também em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (3), as 16h.