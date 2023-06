Renato Gaúcho elogia jogadores do Grêmio após classificação na Copa do Brasil: "Estão todos de parabéns"

Na noite desta quarta-feira (31), o Grêmio selou sua classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil ao vencer o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão. O estádio, que assistiu o gol de Villasanti garantir a classificação gremista contou com cerca de 41 mil torcedores.

Entrevista coletiva de Renato Gaúcho

O técnico gremista, em sua primeira declaração, ressaltou a importância de Luis Suarez na partida, que jogou lesionado e, segundo o comandante, foi fundamental para a classificação do tricolor gaúcho: "Eu bati palmas para o grupo no vestiário, mas pedi para o grupo bater palmas para o Suárez, que hoje, mais do que nunca, deu um exemplo para a garotada. É um cara de um caráter muito grande, que gosta de ganhar, gosta de jogar. Estava com muitas dores musculares, quase não entrou em campo, entrou praticamente no sacrifício e foi importante a presença dele em campo, inclusive fez a jogada do gol. Mais do que ninguém está de parabéns porque se superou, em termos de dores, nos ajudou. É um exemplo para o grupo dentro do campo. Estão todos de parabéns", disse.

Em seguida, Renato aproveitou para agradecer o apoio do seu torcedor que esteve presente no Mineirão e cutucar os críticos de seu trabalho no comando do Imortal: "Mais do que nunca o nosso torcedor compareceu, o nosso torcedor do Brasil todo. Até porque parece que o Grêmio nunca tinha eliminado o Cruzeiro aqui no Mineirão. Muita gente falou quando pegamos o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha pego o adversário mais fácil. As pessoas esquecem quando falam besteira, a gente não esquece. Aliás, ultimamente, as pessoas têm criticado o Grêmio, não criticado, mas têm colocado os placares bem antes das partidas. A única coisa que eu peço é que respeitem um pouquinho mais o Grêmio."

O sistema defensivo formado por três zagueiros foi alvo de elogio de Renato Portaluppi, que deu sua opinião sobre a utilização deste esquema: "Eu reinventei o Grêmio em termos de esquema. Eu falei que não tínhamos jogadores de velocidade e muitas vezes se acha que três zagueiros deixam o time defensivo. Mas nem sempre, depende do que o treinador passa pros jogadores. Jogamos bem com três zagueiros. Vai ser sempre assim? Talvez sim, talvez não. Vai depender do que precisarmos e dos jogadores que possam chegar na abertura da janela."

Em outro questionamento, o comandante do Imortal também discorreu sobre a pressão inserida pela torcida celeste na partida: "A torcida do Cruzeiro é grande e forte. Quando jogamos em casa, o adversário também sofre pressão do nosso torcedor. Mas o jogador tem que se sentir feliz. Na nossa Arena, e mesmo fora de casa, sempre tem bastante torcida do Grêmio. Mas o que eu digo é que o jogador precisa estar feliz. É melhor jogar para 50 mil pessoas do que para duas ou três mil. Isso motiva ainda mais os jogadores. Eu disse para ficarem focados os 90 minutos e fizeram isso muito bem."

Sequência da temporada

O Grêmio se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, e agora se junta a Palmeiras, Bahia, Athletico PR, Corinthians e América MG no aguardo dos últimos dois classificados que sairão dos dois duelos restantes (Flamengo e Fluminense; São Paulo e Sport).

No próximo domingo (4) às 16h, o Grêmio recebe o São Paulo, na Arena do Grêmio, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro série a. O tricolor gaúcho ocupa a quinta colocação com quatorze pontos em oito jogos disputados.