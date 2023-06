Diniz fala da eliminação para Flamengo: "Não vamos fazer caça às bruxas"

O Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (01) após ser derrotado pelo arquirrival Flamengo por 2 a 0. Um balde de água fria no Tricolor que estava em busca do bicampeonato.

Com a derrota, o time de Fernando Diniz chegou a sua quarta derrota seguida, quinto jogo sem vencer e sem marcar gols. Sinal de alerta ligado.

Após a partida, o técnico Fernando Diniz falou da partida e os motivos que levaram o Fluminense à eliminação na competição:

"Não realizaremos uma busca por culpados. Você acha que o time jogou mal contra o Corinthians? Eu discordo, pois tivemos várias oportunidades, mas nos perdemos um pouco na organização. Hoje, fomos dominantes na posse da bola, mas não tivemos sucesso em finalizações. Não acredito que tivemos uma sequência de cinco jogos ruins. Fomos piores na partida contra o Cuiabá, mas mesmo assim vencemos", avaliou o técnico.

Sobre a ausência de Marcelo, Diniz falou o seguinte:

"O Marcelo não estava em condições de jogo. Ele não estava convocado para o Fla-Flu, pois ainda sentia incômodos. Decidimos em conjunto poupar o jogador, pois seu afastamento poderia ser mais prolongado caso jogasse e sofresse uma lesão."

Diniz também falou da entrada dos jovens Arthur e Isaac, duas opções recentes da base que entraram no decorrer do jogo. O treinador avalia positivamente estas substituições, visto que o elenco do Tricolor não está tão curto, apesar dos desfalques.

"Não temos a intenção de afirmar que o time irá do céu ao inferno. Estamos em um momento de reação. A equipe apresentou um bom jogo, mesmo diante de um adversário muito forte. Queremos melhorar nossa produtividade e manter a boa atuação do primeiro tempo contra o Corinthians. Não queremos que o time caia de rendimento, mas isso pode ocorrer devido aos desfalques. Nosso objetivo é criar oportunidades e buscar a vitória no próximo jogo."

"Embora tenhamos sido eliminados da Copa do Brasil, continuamos em busca de outros títulos, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Apesar das saídas de alguns jogadores, como Biel, Michel Araújo, Calegari e Caio Paulista, o ambiente não interferiu diretamente nas decisões do time quanto à formação titular. Nosso próximo compromisso será contra o RB Bragantino, e nosso objetivo é fazer o melhor possível para seguir na temporada", finalizou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, enfrenta o River Plate pela Libertadores.