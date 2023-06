Dorival se diz aliviado com classificação do São Paulo: "Não estávamos em uma grande noite"

A noite desta quinta-feira (1º) marcou um duelo de tensão no Morumbi. O São Paulo, que tinha vantagem de três gols, cedeu o empate para o Sport e se classificou para as quartas de finais da Copa do Brasil n0s pênaltis.

A equipe vinha de 11 jogos de invencibilidade até ser superado pela equipe de Recife por 3 a 1 no Morumbi. O técnico Dorival Júnior comentou sobre a classificação tricolor em casa.

"Alívio pela classificação, fato. O jogo foi decidido em 180 minutos. Bola parada não estávamos em uma grande noite. Não sofremos por dentro, por jogadas trabalhadas. Desde a primeira bola alçada dentro da área, isso hoje nos causou muitas dificuldades. O Sport está de parabéns como se comportou. Estou preocupado só em duas jogadas que não fomos bem e vamos trabalhar. A responsabilidade é do treinador, e não dos jogadores que sofreram naqueles lances", disse o treinador.

O comandante também falou sobre Alexandre Pato, novo reforço do clube para a temporada.

"Primeiro vamos aguardar a recuperação total dele (Pato) e depois dentro do que a equipe estiver apresentando-o se encontrar nas melhores condições ele poder desempenhar. Com relação à função eu prefiro aguardar", relatou.

Por fim, Dorival acrescentou sobre as penalidades, revelando que o grupo treinou e acreditava que Rafael poderia fazer as defesas.

"Trabalhamos (pênalti) ontem, anteontem. O jogador tem que ser preparado em todas as situações. Mesmo com o placar a nosso favor, isso poderia acontecer. Tivemos tranquilidade, o Sport também bateu bem. Eu disse para os jogadores fazerem aquilo que treinaram e eu acreditava que o Rafael pegaria no mínimo duas bolas, e ele pegou uma que foi fundamental para a nossa classificação", finalizou.

O São Paulo aguarda o sorteio da Copa do Brasil para conhecer seu adversário na próxima fase da competição. Antes disso, o Tricolor volta a campo neste domingo, às 16h, diante do Grêmio, fora de casa.