Fortaleza e Bahia empatam sem gols e estacionam na tabela do Brasileirão

Fortaleza e Bahia armagaram um empate por 0 a 0 , na Arena Castelão e continuam empacados na classificação do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão permanece na sexta posição e pode cair mais na tabela, dependendo do término da rodada. No outro lado, o Tricolor da Boa Terra pode entrar na zona de rebaixamento, se Vasco e Cuiabá ganharem seus jogos.

Fortaleza tenta, mas o principal lance foi um choque de Guilherme

Empurrado pela torcida, o Fortaleza começou mostrando mais superioridade na partida. Enquanto o Bahia montava uma forte marcação e anulava todo o ataque dos donos da casa. Após a meia hora da tempo inicial, o Fortaleza seguia impondo pressão no adversário, mas não conseguindo furar o bloqueio baiano. Apenas uma batida de Tinga, que aproveitou o cruzamento e mandou de primeira, saindo muito por cima.

Nos minutos finais, o jogo caiu muito de produção e ficou brigado pelo meio do campo. Tanto que houve uma certa preocupação no lado tricolor cearense. Em lançamento na área, o goleiro Marcos Felipe saiu da sua trave e dividiu forte com Guilherme, que teve que sair de ambulância por choque na cabeça. Apesar dos longos acréscimos por causa da paralisação não houve muitas investidas e o placar se manteve no zero.

Segundo tempo morno e nada de gols

A segunda etapa iniciou no mesmo ritmo, com o Fortaleza sufocando o adversário. Primeiramente, Pikachu perdeu um gol quando pegou a sobra e mandou longe. Logo em seguida, o lateral foi de peixinho e a bola saiu raspando a trave esquerda.

O Bahia vendo que os cearenses não transformavam as oportunidades em gol e também se atreveram em assustar. Ademir recebeu passe de Cicinho e se esticou na bola, fazendo João Ricardo afastar o perigo pra linha de fundo. No restante do segundo tempo, muita disputa, mas pouca produção das duas equipes.A chance mais real surgiu dos visitantes no final. Em bola alçada, Vinicius Mingotti emendou de primeira e a bola passou tirando tinta o travessão.

O Leão ainda tentou esboçar um abafa final e até colocou a bola na rede em uma baida de Zanocelo após passe, mas o árbitro já assinalou impedimento. Portanto, o placar permaneceu sem gols em uma partida aquém dos dois times.