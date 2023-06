Grêmio vira para cima do São Paulo e vence no Brasileirão

Na tarde deste domingo (4), o Grêmio venceu o São Paulo na arena do Grêmio, pelo placar de 2 a 1. O tricolor gaúcho abriu o placar logo no início da primeira etapa mas, ainda na mesma, o Imortal marcou duas vezes e fechou o resultado da partida.

Os visitantes ainda tentaram o empate no segundo tempo, e chegaram muito perto do gol de empate, mas o tempo não foi o suficiente e a equipe saiu derrotada para os gaúchos. Os gols da partida foram marcados por Calleri, do lado paulista, e por Cristaldo e Reinaldo, parte dos gaúchos.

Grande atuação de Rafael não salvou Tricolor Paulista da derrota

Foto: Divulgação/São Paulo

No início do primeiro tempo, pôde-se ver uma atuação ilusória para os torcedores são-paulinos, tendo em vista que, logo nos primeiros minutos de partida, mais precisamente aos 15, Caio Paulista puxou um grande contra-ataque, e conseguiu encaixar um cruzamento na medida para Calleri, que com muita frieza, colocou no contra pé do Chapecó, e abriu o placar para o Tricolor.

Mas após o gol, o time de Dorival Jr. praticamente não jogou. O Grêmio foi para cima dos paulistas, fazendo pressão alta e viu o gol de empate ser adiado por dois milagres operados pelo goleiro Rafael. Aos 28 minutos, o Imortal teve um pênalti a seu favor, após um toque de mão de Alan Franco dentro da área, que foi convertido por Cristaldo, empatando a partida.

Mesmo com o empate, os gremistas continuaram pressionando, e tentando o gol da virada sem parar. E para a infelicidade de Rafael, um dos grandes nomes da partida, o ex-São Paulo, Reinaldo, achou um espaço dentro da área e arriscou, o goleiro do time paulista, que vinha fazendo grandes defesas, falhou no lance e permitiu a virada dos gaúchos, resultado que se extendeu até o fim da partida.

São Paulo martela mas não consegue fazer o gol de empate

Foto: Divulgação/São Paulo

Com o resultado a seu favor, os donos da casa voltaram do intervalo com um ritmo menor do que tinham demonstrado no primeiro tempo, e o Tricolor Paulista, que ainda acreditava na virada, teve de partir para cima.

E logo aos 10 minutos da última etapa, o cria de cotia, Rodriguinho, recebeu uma bola no ataque, mas parou na trave gaúcha no lance que poderia ter sido o gol da virada, e manteve o resultado negativo para os visitantes. A partir deste momento, o Soberano viu a chance real de sair com pelo menos um ponto de Porto Alegre e conseguiu criar ainda mais força ofensiva.

Os são-paulinos criavam, enquanto os gaúchos se defendiam, mas para a tristeza de Dorival, apesar de colocar pressão até o último segundo do duelo, o clube não conseguiu furar a defesa dos mandantes e saiu da Arena do Grêmio com a derrota.

Como ficaram no Brasileirão?

O Soberano com esta derrota continuou com 15 pontos somados na competição, porém, por conta de outros resultados, a equipe caiu para a sétima colocação no Brasileirão.

O Tricolor Gaúcho venceu o confronto e agora, com mais três pontos somados, conta com 17 no total. Assim, o time de Renato Gaúcho entra na terceira posição no torneio, o que os deixa no G-4.

Próximos Compromissos

O Tricolor Paulista volta aos gramados na próxima quinta-feira (8), em que terá de enfrentar a equipe do Tolima, no Estádio do Morumbi, às 19h. O confronto é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana 2023.

O Imortal volta a campo apenas no próximo domingo (11), em que terá de enfrentar a equipe do Flamengo no Maracanã, às 18h30. O duelo é válido pela décima rodada do Brasileirão 2023.