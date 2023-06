América-MG bate Corinthians com dois gols na segunda etapa

O América-MG recebeu o Corinthians no Estádio Independência em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O Coelho venceu por 2 a 0 com gols de Danilo Avelar e Renato Marques.

A partida começou bastante estudada, com a primeira finalização sendo do América, com Mastriani de longa distância tentando surpreender Cássio, mas o goleiro defendeu tranquilamente.

A primeira do Timão foi a mais perigosa dos 45 minutos iniciais, quando Róger Guedes recebeu cruzamento de Fausto Vera e de cabeça carimbou o travessão.

Após estes momentos de emoção a partida caiu absurdamente em qualidade técnica e inspiração de ambos os lados, tendo muitos erros de passe que acabaram decepcionando os torcedores que assistiam o confronto.

Na segunda etapa, se esperava algo diferente das equipes, mas novamente a monotonia imperava na partida, até que aos 28 minutos em lance isolado, o volante Juninho invadiu a área e tentou cruzamento que desviou na mão do zagueiro Caetano e após análise do VAR, Anderson Daronco marcou o pênalti.

Na cobrança, Danilo Avelar veio para a bola e executou a famosa lei do ex, abrindo o placar para o América diante do Corinthians.

Já próximo do final do jogo, as coisas voltaram a esquentar quando o América ampliou em chute de Renato Marques que desviou em Caetano e matou Cássio. O Timão ainda teve um pênalti a seu favor, mas o lateral-esquerdo Fábio Santos bateu e isolou a cobrança.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o América chegou a 7 pontos, mas ainda está dentro do Z4, na décima sétima colocação. Já o Corinthians, com 8 pontos, ocupa a décima quinta posição na tabela.

Ambas as equipes retornam a campo no meio de semana, o Corinthians contra o Independiente Del Valle, pela Libertadores, e o América-MG diante do Millonários, pela Sul-Americana.