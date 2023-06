De olho no G-4, Grêmio recebe São Paulo em Porto Alegre

Embalado pela classificação na Copa do Brasil diante do Cruzeiro, o Grêmio volta a campo na tarde deste domingo (4), para enfrentar o São Paulo, às 16h, na Arena do Grêmio. O duelo de tricolores é um confronto direto pelo acesso ao grupo dos quatro primeiros do Campeonato Brasileiro.

O time gaúcho vem de uma sequência de cinco jogos sem perder e três vitórias seguidas, e busca logo mais ampliar a boa série de resultados para subir ainda mais na tabela de classificação e ultrapassar o tricolor do Morumbi.

Assim como o Grêmio, o São Paulo seguiu adiante na segunda competição mais importante do país, porém com sufoco. O clube paulista perdeu para o Sport por 3 a 1, mas garantiu a vaga nas penalidades.

Com o foco voltado para o Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Dorival Júnior quer diminuir para três pontos a distância para o líder Botafogo, que perdeu para o Athletico-PR fora de casa por 1 a 0.

O histórico entre os dois times é marcado pelo equilíbrio. Em 94 partidas, o São Paulo venceu 33, o Grêmio levou a melhor em 31, e houve 30 empates. No último confronto, válido pelo Brasileirão de 2021, o tricolor gaúcho levou a melhor e venceu por 3 a 0 em Porto Alegre.

Grêmio tem duas dúvidas no time titular

O técnico Renato Gaúcho pode não contar com a presença do atacante Luis Suárez para logo mais. O camisa 9 segue com dores musculares e, com isso, pode ser preservado diante do São Paulo.

Outra dúvida é o meia Cuiabano. Durante a classificação contra o Cruzeiro, o meia sofreu uma pancada na região lombar e pode ser desfalque. Caso não tenha condições de jogo, Cristaldo deve entrar em seu lugar.

No ataque, Vina pode aparecer entre os 11 iniciais caso Suárez seja sacado do time titular. Na defesa, o esquema com três zagueiros deve ser mantido.

Provável escalação: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fábio, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cuiabano (Cristaldo) e Luis Suárez (Vina).

São Paulo pode ter retornos

Dorival Júnior ganhou duas boas notícias para logo mais. O zagueiro Arboleda e o meia Rodrigo Nestor estão novamente à disposição do treinador e podem aparecer na escalação.

Com isso, o equatoriano, que voltou a entrar em campo durante a partida contra o Sport na última quinta-feira, pode formar a dupla de zaga com Beraldo. No meio, Nestor disputa a vaga de titular com Alisson.

Provável escalação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo e Alisson (Rodrigo Nestor); Luciano e Calleri.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO);

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO);

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).