Palmeiras vence Coritiba sem sustos e se aproxima do líder Botafogo

Na noite deste domingo (4), o Palmeiras recebeu, no Allianz Parque,, a equipe do Coritiba, em duelo entre o único invicto do Brasileirão e o único time que ainda não venceu no torneio. No antigo Palestra Itália, o Verdão, que foi dominante durante toda a partida, venceu o Coxa por 3 a 0 e diminuiu a distância para o líder Botafogo. Os gols palestrinos foram marcados por Artur e Rony, que marcou duas vezes.

Verdão na frente

Artur e ROny marcaram na primeira etapa. Foto: Divulgação/Brasileirão

O Palmeiras começou a primeira etapa pressionando o adversário. Embalado pelo torcedor palmeirense, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou com perigo logo aos dois minutos de partida, com cabeçada de Zé Rafael. A equipe dominou a posse de bola e teve o cnontrole do início da primeira etapa, entretanto, pecava no último passe para concluir ao gol.

A equipe palestrina insistia cada vez mais. Aos 24, Gabriel, goleiro do Coxa, fez grande intervenção em cabeçada de Luan. Na seuquência, o Coritiba respondeu com finalização de Boschilia, que parou nas mãos do goleiro Weverton. Aos 29 minutos, a insistência deu resultado. Ainda abusando dos cruzamentos, Piquerez levantou boa bola na área e Artur chegou batendo para abrir o placar no Allianz Parque.

Após marcar, o alviverde seguiu pressionando na busca por ampliar o resultado. Quatro minutos após o primeiro tento, Rony, de cabeça, marcou o segundo. O camisa dez recebeu excelente cruzamento de Mayke e, livre, mandou para o fundo das redes, ampliando a vantagem palmeirense.

No fim da etapa incial, o Coritiba quase diminuiu. Aos 46, Zé Roberto cabeceou firme no canto esquerdo, obrigando com que Weverton fizesse grande defesa. Um minuto depois, o goleiro da seleção ainda faria defesa tranquila em novo chute de Boschilia, fechando a primeira etapa em 2 a 0 para o time da casa.

Triunfo consolidado

Rony vibra após marcar. Foto: Divulgação/Palmeiras

O segundo tempo não teve início positivo para o Palmeiras. Logo aos três minutos, Gabriel Menino deixou o campo sentindo muitas dores no pé esquerdo e foi substituído, dando luagar a Richard Ríos. A infelicidade do Verdão, porém, durou pouco. A equipe pressionou o Coritiba durante grande parte da segunda etapa e teve grandes chances de marcar.

Aos 20 minutos, Dudu recebeu de Zé Rafael, invadiu a área e bateu cruzado, mas parou em Gabriel. Dois minutos depois, o camisa sete teve nova chance e não desperiçou, mas, desta vez, o gol foi anulado por impedimento do atacante.

Sete minutos depois, Rony marcou novamente para a equipe da casa. Dudu roubou a bola e lançou para o camisa 10, que, em umja aula de contra-golpe, finalizou sem chances para o goleiro da equipe paranaense.

Após abrir 3 a 0 no placar, Abel Ferreira rodou a equipe e o Verdão seguiu administrando o resultado. Jhon Jhon, Fabinho, Flaco López e Bruno Tabata entraram em campo após o gol.

O Coritiba, porém, não se deu por vencido e seguia em busca de diminuir o resultado. Aos 37 minutos, Alef Manga, que entrou na segunda etapa, marcou após Weverton e Luan se atrapalharem.

Após o gol dos vistantes, o Palmeiras seguiu adminstrando o resultado e trocando passes. Bruno Tabata e Dudu chegaram a ter novas chances de ampliar o placar, mas não as aproveitaram, fechando assim, o resultado em 3 a 0 para o Verdão.

Homenagens

Os ídolos relembrando os momentos em casa 💚



Os campeões de 1993 já estão no @AllianzParque para a homenagem de hoje. Sejam sempre bem-vindos, craques 🥹#AvantiPalestra #PALxCFC#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/1XdDrJnKzP — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 4, 2023

O Palmeiras homageou, durante todo o dia, os atletas campeões paulistas de 1993. O Verdão lançou uma camisa comemorativa em homenagem ao título conquistado há 30 anos, quando a equipe de Evair, Edmundo, César Sampaio e outros craques venceu o rival Corinthians por 4 a 0 na grande decisão.

Os ídolos palmeirenses subiram ao gramado junto a taça de campeão paulista de 1993 no intervalo e foram muito aplaudidos pelo torcedor. Cada herói da conquista recebeu uma réplica do troféu erguido no Estádio do Morumbi, que fechou um jejum de 17 anos sem títulos.

Classificação

Palmeiras pode assumir a liderança na próxima rodada. Foto:Divulgação/Palmeiras

Com a vitória, o Palmeiras se aproximou ainda mais do líder Botafogo. O Verdão, único time invicto na competição, ocupa a vice-liderança, com dois pontos de diferença em relação ao Fogão, que tem 21. Já o Coxa, que ainda não venceu no Brasileirão, segue na lanterna do campeonato, com apenas três pontos.

Sequência da temporada

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (07), quando receberá, no Allianz Parque, o Barcelona de Guayaquill, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, podendo garantir matematicamente a sua classificação no torneio internacional. Pelo Brasileirão, o Verdão retorna aos gramados no próximo domingo (11), em clássico contra o São Paulo, no Morumbi, podendo assumir a ponta da tabela com uma combinação de resultados.

O próximo compromisso do Coritiba será neste sábado (10). A equipe comandada por Antônio Carlos Zago buscará sua primeira vitória na competição jogando em casa, contra a equipe do Santos, às 16h.