CRB bate Guarani fora de casa e encerra sequência ruim na Série B

Neste domingo (4), Guarani e CRB se enfrentaram em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão Série B. O time alagoano bateu o paulista pelo placar magro de 1 a 0, em gol feito pelo zagueiro Anderson Conceição, ainda no primeiro tempo de jogo.

Vitória para aliviar

Depois de três jogos sem vitória, o CRB volta a vencer e consegue começar a pensar em sair da zona do rebaixamento com 8 pontos e um jogo a menos.

O primeiro tempo foi de domínio do time Bugrino. Com apenas 10 minutos de jogo já haviam tido quatro grandes oportunidades de gol, porém sem conseguir converter nenhuma e também contando com uma grande atuação do goleiro Diogo Silva. Aos 13 minutos o CRB foi coroado com o erro individual do volante Matheus Bueno, que errou o passe originalizando o escanteio para o Galo da Praia. Na batida do escanteio Juninho Valoura encontrou Anderson Conceição que acertou uma cabeçada certeira e decretou o placar. O Guarani ainda chegou ao empate com Derik, mas o VAR chamou e achou irregularidade de Régis no começo da jogada.

No segundo tempo, o time da casa continuo no ataque, mas pouco conseguiu levar perigo. Aos 22, Alan Santos chutou a queima roupa mas o goleiro alagoano fez ótima defesa. Já no final do jogo, Mayk fez boa jogada cruzou rasteiro, Diogo silva espalmou no meio da área, mas Neilton isolou a chance do empate do Bugre.

Próximos confrontos

Depois da vitória, o CRB volta para casa para enfrentar o Mirassol na próxima quarta feira (07) às 21h30. Já o Guarani, vai para Novo Horizonte enfrentar o Novorizontino, também na próxima quarta feira às 19h.