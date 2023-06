"Alivio é uma palavra difícil, um pouco de paz interna", diz Diniz após voltar a vencer

Na tarde deste domingo (4), O Fluminense bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no Maracanã. O técnico do Tricolor, Fernando Diniz, comentou o clima no clube após voltar a vencer.

"Alívio é uma palavra difícil, um pouco de paz interna... mas do meu eu, o que sinto mais alegria é quando o time mostra sinais dentro de campo. Contra o Cuiabá foi assim. Quando a gente ganha, tenta fazer correções, mas a gente estava num momento bom. Não tomamos gol contra o Cruzeiro, 5 a 1 no River... mas começamos a cair de produção, veio o jogo contra o Flamengo, jogamos mal no primeiro tempo no 0 a 0, no segundo com um a menos equilibramos. Contra o Botafogo fizemos um primeiro tempo razoável, mas sem profundidade, uma derrota merecida. Na Bolívia, mesclamos o time todo, praticamente todo mundo não vinha jogando."

Diniz responde às críticas sobre resultados ruins no Fluminense

Ao ser perguntado sobre as críticas dos últimos jogos, Diniz respondeu.

"Eu não acompanho, mas é muito criticado quem perde. Quando perde tem algo diferente, mas as críticas não têm muito fundamento. (...) O jogo de futebol não é lógica. Se fosse lógica, o gol que teria saído assim seria o do Fluminense. Mas a gente tem que se concentrar como treinador para coisas que te aproximem de vencer. Estávamos mais perto de vencer o Flamengo do que de perder."

Próximos confronto

O Fluminense agora tem uma duro jogo pela frente. O time carioca viaja para a argentina para enfrentar o River Plate. A partida acontece no Monumental de Núñez, às 21h30 da próxima quarta-feira (7). O jogo é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.