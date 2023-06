Zago lamenta erros do Coritiba: "Tínhamos alertado"

O Coritiba foi ao Allianz Parque na noite deste domingo (4) em busca de sua primeira vitória no Brasileirão. Porém, não voltou para casa com sucesso e saiu de São Paulo derrotado por 3 a 1. A equipe segue na lanterna da competição com apenas três pontos conquistados.

Após a partida, o técnico Antonio Carlos Zago, treinador da equipe, comentou sobre o resultado e sobre a fase ruim do time que não vence há mais de 100 dias:

"Está todo mundo chateado, triste com tudo o que está acontecendo. É o grupo que nós temos até julho, quando abre a janela, para podermos qualificar o elenco um pouco mais. Até lá, temos que trabalhar muito e somar o máximo de pontos possíveis".

Zago aponta os erros cometidos pelo Coritiba contra o Palmeiras

O comandante também comentou sobre alguns erros da equipe na derrota desta noite:

"Erramos atrás, principalmente nos dois gols do Palmeiras. Nós tínhamos alertado das bolas na área do Palmeiras e não foram só os dois gols que sofremos, foram outras também. É mais a questão da concentração. Até ali, tínhamos um jogo controlado atuando contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Qualquer descuido contra um time assim você acaba pagando", disse Zago.

Por fim, o técnico do Coxa ainda destacou como os fatores psicológicos tem afetado a equipe:

"O fator psicológico vem influenciando bastante no nosso rendimento, principalmente quando sofremos um gol. Estamos buscando trabalhar isso. No jogo contra o Cuiabá, tínhamos mais tempo para se recuperar. No jogo de hoje, levamos um gol e, logo em seguida, levamos outro. Jogando contra o Palmeiras aqui é sempre difícil. Quando acontece isso, você precisa reagir o mais rápido possível, finalizou o treinador.

Situação na tabela

Lanterna da competição, o Coritiba está a cinco pontos de distância para o Corinthians, primeiro fora da zona de rebaixamento. A equipe não vence desde fevereiro e tem aproveitamento de 11% no Brasileirão.

O próximo compromisso do Coritiba será neste sábado (10). A equipe comandada por Antônio Carlos Zago buscará sua primeira vitória na competição jogando em casa, contra a equipe do Santos, às 16h.