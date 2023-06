Após vitória sobre o São Paulo, Renato Gaúcho destaca novo estilo de jogo e exalta elenco gremista

Neste domingo (4), o Grêmio recebeu o São Paulo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de sair atrás no placar, o Tricolor Gaúcho virou ainda na primeira etapa, e conseguiu segurar o adversário na segunda metade da partida, saindo com a vitória.

Muito da consistência defensiva do Imortal se deve ao sistema com três zagueiros, implementado nos últimos jogos. Em entrevista coletiva concedida após o jogo, o técnico Renato Gaúcho falou sobre a nova formação da equipe.

"Nos últimos jogos nós jogamos, sim, com três zagueiros. [...] Muita gente acha que, se jogar com três zagueiros, fica defensivo. Não. Depende da proposta de jogo que o treinador passa para os jogadores. Você mesmo (repórter) colocou que o Reinaldo chegou na área, fez cruzamentos, fez um gol. Então isso prova que, muitas vezes, você estar com dois zagueiros é mais defensivo do que com três".

Com a mudança tática, houve também uma mudança na atitude dos jogadores, que precisaram se adaptar a uma nova postura em campo que fosse compatível com o novo esquema. O tema também foi abordado pelo treinador.

"Eu tenho colocado isso (saber sofrer) na cabeça deles. Se a gente não tem aqueles jogadores de qualidade, que gostam da bola, principalmente quando a gente joga com três zagueiros e perde um homem no meio de campo, que controle bastante o jogo, [...] dificulta sempre um pouco. Mas o importante é o resultado. Mas mesmo com três zagueiros o Grêmio tem se apresentado bem, tem dado bastante trabalho para os adversários. Foi assim, e vai continuar sendo assim nos próximos jogos, até o fim da janela".

Renato cobra reforços do presidente Alberto Guerra

Questionado se temia que o Grêmio se tornasse uma equipe que "só sabe sofrer", podendo ser prejudicado por essa postura em campo. Na presença do mandatário do clube, o treinador respondeu:

"Sim, é claro que me preocupo. Mas aí nós temos o nosso presidente aí, olha. Para a gente não sofrer, a gente precisa de um jogador de velocidade, e todos os clubes têm esse jogador de velocidade. No momento em que - e se - o clube conseguir me dar esse jogador de velocidade, a gente vai sofrer menos, porque quando a gente recuperar a bola, a gente vai ter velocidade para sair de trás. E aí a gente vai dar muito mais trabalho para o adversário, que vai nos dar o espaço, e aí eles vão se preocupar, também, com a nossa velocidade. No momento que o adversário sabe que a gente não tem aquela velocidade para sair, eles vão para dentro da gente mesmo".

Por fim, Renato elogiou o desempenho do Imortal, ressaltando a regularidade de seus comandados até aqui.

"Cada partida é uma batalha, é uma guerra. No Campeonato Brasileiro é assim. Hoje eu estava conversando no vestiário, o Grêmio disputou 27 pontos e ganhou 17, então é um aproveitamento de 63%. Num Campeonato Brasileiro é muita coisa, principalmente do jeito que a gente teve que reinventar um ou dois esquemas novos, mudamos praticamente 60% do nosso grupo, dificuldades financeiras. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração, que não é nada fácil. E nós estamos disputando o Campeonato Brasileiro e passamos de fase na Copa do Brasil, onde a maioria das pessoas no Brasil todo não achava que o Grêmio ia passar. Então o Grêmio vai muito bem, obrigado".

O Tricolor Gaúcho terá agora uma semana de descanso, na qual irá se preparar para enfrentar o Flamengo fora de casa, no domingo (11).