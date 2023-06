Abel valoriza grupo após vitória: "meus jogadores se esforçam muito"

O Palmeiras venceu, na noite deste domingo (4), a equipe do Coritiba, no Allianz Parque,, por 3 a 1. Com gols de Artur e Rony, que marcou duas vezes, o Alviverde está na cola do líder Botafogo. Apenas dois pontos separam o Verdão da equipe carioca.

A partida de hoje marcou o retorno palmeirense à sua arena. A equipe vinha de quatro jogos fora de casa e é o segundo time que mais entrou em campo no futebol brasileiro, com 33 partidas na temporada. O antigo Palestra Itália disputou nove partidas no mês de maio, seis delas fora de casa, com duas viagens para fora do Brasil.

"Não sei como isso pode nos afetar. Vamos a cada jogo fazer a nossa reflexão do desgatse físico que os jogadores tiveram, percebendo a sua linguagem corporal. Eles querem jogar todas. Vamos sentindo eles e depois vemos que fazemos. Uns tem descansado por amarelos, outros por lesões e outros eu for gerindo por substituições. (...) Procuramos sempre entrar com força máxima, mas se nota que quando se tem tanto volume de jogo, se chega tantas vezes a área adversária, nota-se o cansaço dos meus jogadores, pois eles se esforçam muito. Não falo só da parte física, falo também da parte mental, dos jogos consecutivos. É desgante para os jogadores, para o treinador e para os árbitros", disse Abel Ferreira em resposta a Pedro Cunha, repórter da VAVEL Brasil.

Abel comenta sobre dificuldades impostas pelo Coritiba

O treinador também comentou sobre as dificuldades impostas pelo Coritiba à sua equipe:

"São jogos como esse que metem à prova o caráter da equipe, a seriedade. Era fundamental ser sério e jogar simples. Às vezes há a tendência de facilitar contra equipes em que o Palmeiras é claramente superior. Mas como disseste bem, se em vez de estar 3 a 0, o 2 a 0, onde for, sofre um gol, dá um aperto emocional aos jogadores".

Abel Ferreira na vitória palmeirense diante do Coritba. Foto: Divulgação/Palmeiras

Abel falou também sobre o seu comportamento à beira do campo:

"Eu reparo que muita gente gosta de ter o Abel na boca. Os próprios comentaristas sempre falaram dos amarelos, não sei o quê. Sinceramente, há uma coisa que vocês têm que entender: sou um treinador intenso nas quatro linhas. Isto não vai mudar, quando mudar eu vou deixar de ser treinador. Não vai ser comentário nenhum, jornalista, meu pai ou minha mãe que vão mudar meu caráter no jogo".

"Sou um treinador intenso. Ponto, nos 90 minutos. (...) Fiquei muito triste no último jogo, porque quando sou expulso, não falam da consistência da equipe. Deixam de tirar o foco dos protagonistas, nossos atletas. Eles que correm, fazem o gol, eles merecem os holofotes", finalizou Abel.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (07), quando receberá, no Allianz Parque, o Barcelona de Guayaquill, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, podendo garantir matematicamente a sua classificação no torneio internacional.

Pelo Brasileirão, o Verdão retorna aos gramados no próximo domingo (11), em clássico contra o São Paulo, no Morumbi, podendo assumir a ponta da tabela com uma combinação de resultados.