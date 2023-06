Vasco e Flamengo se enfrentam no fechamento da rodada do Brasileirão

Na noite dessa segunda (5), em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco encara o Flamengo no Maracanã, às 20h (horário de Brasília). Será o quarto encontro entre os times nessa temporada que já se enfrentaram pelo Campeonato Carioca em 2023, com uma vitória do Cruzmaltino e duas do time da Gávea.

O Vasco que não vive um grande momento, tenta sair do Z-4 do campeonato. Entram em campo na busca de reencontrar o caminho da vitória, a equipe não vence desde o dia 15 de Abril, quando derrotou o Atlético-MG por 2 a 1 na primeira rodada do Brasileirão.

Do outro lado, o time comandado por Jorge Sampaoli, vem confiante após eliminar o rival Fluminense no meio da semana e se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, diferente do seu adversário, o Flamengo não perde há sete jogos.

A torcida do gigante da colina cobra uma vitória urgente e mais vontade dos jogadores dentro das quatro linhas, caso tenha uma derrota a equipe comandada por Maurício Barbieri, sofrerá fortes protestos durante a semana, enquanto a torcida flamenguista chega empolgada para esse duelo.

Vasco

A equipe tem De Lucca lesionado no departamento médico. Marlon Gomes e Andrey Santos que estavam disputando o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira também estão fora da lista de relacionados.

Flamengo

A equipe não contará com o lateral Matheuzinho que está lesionado e nem com o atacante Marinho que se encontra afastado do time por problemas internos.

Prováveis escalações

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Capasso, Léo Pelé, Lucas Piton; Cauan Barros, Jair, Carabajal (Galarza); Gabriel Pec, Alex Teixeira (Figueiredo) e Pedro Raul.

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta; Pedro (Everton Ribeiro) e Gabriel Barbosa.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC-FIFA)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiago Americano Labes (SC)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP-FIFA)