Mesmo sem muito tempo de treino, Robinho estreia com assistência pelo Paysandu e reforça confiança em evolução do time

O meia Robinho fez o seu primeiro treino com os companheiros do Paysandu no último dia 31 de maio. Quatro dias depois, ele já estreava como titular do Papão no empate em 1×1 diante do São José no estádio da Curuzu.

Apesar do pouco tempo de trabalho em seu novo clube, Robinho já deu um belo cartão de visita. Afinal foi dele a assistência para o gol do Papão ao cobrar escanteio perfeito para Nenê Bonilha.

“Não tive muito tempo para entrosar com o time. Foi mais na base da conversa. Mas, já deu para perceber que temos sim qualidade e vamos evoluir. Temos condições de brigar por uma vaga na próxima fase, porém, primeiro temos que nos afastarmos da zona de baixo da tabela. Fiquei feliz com a assistência na estreia. Só faltou a vitória para ser um dia perfeito. Fui muito bem recebido por todos do clube, inclusive a torcida. Quero retribuir esse carinho sendo decisivo para os objetivos do Paysandu”, relatou o camisa 20.

Paranaense da cidade de Marialva, Robinho volta ao seu estado natal nesta semana. Isso porque o Paysandu medirá forças diante do Operário no estádio Germano Kruger na próxima quarta-feira, às 19h.

“Criamos muitas oportunidades de gol contra o São José, mas pecamos na finalização. Certamente vamos focar no trabalho de conclusão para sermos mais efetivos diante do Operário. Por ser paranaense já joguei lá algumas vezes e sei da dificuldade. Eles foram derrotados na última rodada e vão querer reagir contra a gente. Temos que ter inteligência para voltarmos à Belém com um bom resultado e consequentemente mais distantes do Z4”, finalizou o meia.