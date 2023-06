Com 60% de aproveitamento, Jhonatas Reis destaca momento no comando técnico do Sub-20 do Figueirense

Na última sexta-feira, mesmo jogando fora de casa, o Figueirense venceu o Brusque por 2×0 em confronto válido pela segunda rodada do returno do Campeonato Catarinense Sub-20. A partida foi a décima do técnico Jhonatas Reis no comando do time de juniores do Furacão. Até então foram cinco vitórias, três empates e somente duas derrotas, num aproveitamento de 60%.

Tendo bom retrospecto em seu início como treinador alvinegro, Jhonatas Reis valorizou outros objetivos que têm sido atingidos.

“Muito feliz pela oportunidade de treinador o time Sub-20 do Figueirense. Os números evidenciam um começo positivo, mas ciente que a categoria tem outras metas além dos resultados, entre elas: uma transição dos atletas para o elenco profissional. Aos poucos também, com muita cautela, venho impondo minhas ideias e o grupo de jogadores tem compreendido”, relatou o jovem técnico de 40 anos.

Dividindo a terceira colocação do Campeonato Catarinense Sub-20 com Joinville e Barra, o Figueirense volta a campo na próxima sexta-feira, às 15h, em Gravatal, diante do Hercílio Luz. Quando mediram forças no turno, o Furacão venceu por 2×1 em jogo disputado no CFF do Cambirela.

“Sabemos da importância dessa partida e também da competitividade do adversário, que é qualificado. Vamos iniciar a semana de treinamento focados e precisamos manter o grau de concentração durante todos os trabalhos para transferir isso para o duelo. Uma vitória será fundamental”, explicou Jhonatas Reis.