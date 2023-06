Sampaoli exalta evolução no Flamengo após goleada sobre o Vasco

Nesta segunda-feira (5), o Flamengo conquistou uma importante vitória diante do Vasco por 4 a 1, em clássico válido pela nona rodada do Brasileirão, disputado no Maracanã.

A equipe rubro-negra superou a pressão inicial do cruzmaltino e dominou o rival no restante do jogo com o placar sendo construído todo no primeiro tempo. Erick Pulgar, Gerson, Pedro e Ayrton Lucas foram os artilheiros da noite.

Com o resultado, o Flamengo subiu para a 5ª posição do Brasileirão com 16 pontos conquistados, atrás apenas de Grêmio (17), Atlético-MG (17), Palmeiras (19) e Botafogo (21).

O técnico Jorge Sampaoli elogiou bastante a postura do Flamengo na entrevista coletiva, mas ressaltou que precisa ter maior controle das ações para ditar o ritmo das partidas com frequência.

Nesta quinta-feira (8), o Flamengo volta a campo para disputar uma partida decisiva pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, contra o Racing-ARG, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Veja aspas de Jorge Sampoli, técnico do Flamengo

"A evolução foi marcada. Falava com eles que o time saiu daquela fragilidade e, agora, é uma equipe mais competitiva, agressiva e vertical. Ainda não domina o jogo posicional e, às vezes, tem que correr muito mais do que jogar. O time teve compromisso com o escudo e com eles mesmos, melhoraram muito. Há um nível de alegria para jogar e ajudar o time muito grande."

"O passo seguinte é que o time tenha o controle dos jogos. Temos que ter mais o controle do jogo. O jogo tem que ser da maneira que nós queremos. Temos que buscar esse domínio de cada jogo, que tem a ver com o controle da bola, e fazer como fizemos no último terço hoje, quando o time neutralizou o Vasco controlando a bola. Aí está o avanço da ideia."

Ataque: "Em um clássico como este, é importante ser contundente. O time tem que melhorar ainda na distância do jogo porque o Vasco pressionou muito bem, mas encontramos muito espaço nas entrelinhas, e isso e fez a diferença em um jogo que acabou no 1° tempo. No 2° tempo, o time baixou um pouco."

Ayrton Lucas e Bruno Henrique: "O Ayrton é um dos melhores jogadores do time. Acho que ele é um jogador muito jovem e que tem um grande futuro, não só no Flamengo, mas também na seleção brasileira. Espero que siga crescendo. O Bruno Henrique está voltando de uma recidiva, seu processo de preparação ainda está longe da realidade. Esperamos que, com o tempo, a gente consiga reencontrar este jogador que já foi muito importante para o clube."

Racing: "Será um jogo muito difícil para nós, mas nos deixaria com a possibilidade de classificação na Libertadores. Recuperamos terreno no Brasileirão, classificamos na Copa do Brasil e, agora, vamos tentar classificar na Libertadores. É acomodar o time em um cenário diferente de quando cheguei aqui. Como falo sempre, faltam muitas coisas, temos que aproveitar a Data Fifa para fazer muitos treinamentos e consolidar ideias. Sempre as vitórias ajudam nisso."