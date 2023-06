Athletico vence Libertad e se classifica para o mata-mata da Libertadores

O Athletico-PR venceu o Club Libertad por 1 a 0, com gol de Christian, nesta terça-feira (6), na Arena da Baixada, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. As duas equipes já haviam se enfrentado nessa edição com vitória athleticana, por 2 a 1 no Paraguai.

Início complicado

O time comandado por Paulo Turra, encontrou bastante dificuldade no início, sofrendo bastante pressão do clube paraguaio, logo aos três minutos, Óscar Cardozo levou perigo ao gol de Bento com uma firme cabeçada que triscou o travessão.

Ainda com pouca criatividade e muitos passes errados dos dois lados, o Athletico começou a crescer no jogo. Aos 30 minutos, em uma tabela rápida, Erick finalizou colocado de fora da área, passando próximo a trave direita.

Nos acréscimos da etapa inicial, ocorreu a primeira defesa difícil do duelo, em um chute forte de Cuello, fez o goleiro Martín Silva se esticar todo para evitar o primeiro gol da partida, fechando o primeiro tempo no 0 a 0.

Segundo tempo com muitas chances

Após o intervalo e com alterações, as equipes voltaram com mais vontade, e aos 15 minutos do segundo tempo, Vitor Roque chuta cruzado e o arqueiro uruguaio se esticou para salvar o time, no lance em seguida Martín teve que trabalhar novamente e fez outra defesa em uma pancada de Alex Santana.

Os paraguaios não se intimidaram e partiram para cima, logo após um cruzamento da esquerda, Enso González acertou um belo voleio da pequena área e Bento fez um milagre, buscou a bola no canto de sua meta.

Com dedo do técnico, o time de Curitiba abriu o placar na Arena aos 27, logo na primeira participação de Christian no jogo, ele levou a bola para o meio e de longe acertou um chute certeiro que foi parar no fundo da rede.

A equipe paraguaia ainda teve um gol anulado, em uma chegada que Villalba foi acionado e estufou a rede athleticana, mas dominou com o braço, assim invalidado pelo árbitro. Com isso o placar continuou 1 a 0 e o furacão saiu com os três pontos.

Situação na tabela

Com o triunfo, o Athletico chegou aos 10 pontos se classificando para próxima fase e se mantendo na liderança do grupo G, e o Libertad ficou com seus seis pontos, ainda na terceira colocação e indo para o último jogo da fase de grupos em busca da classificação.

Próximos confrontos

O Athletico volta a campo no domingo (11), às 11h, diante do América-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O Libertad enfrentará o Sportivo Ameliano, na sexta (9), às 20h30, em casa, válido pelo Campeonato Paraguaio.

Pela Copa Libertadores, as equipes voltam a jogar na última semana de Junho. O furacão enfrentará o Alianza Lima, em Curitiba e o Libertad recebe o Atlético-MG no Paraguai, valendo a classificação para o mata a mata da competição.