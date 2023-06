Botafogo segura LDU e encaminha classificação para as oitavas da Sul-Americana

Nesta terça-feira (6), o Botafogo praticamente garantiu a presença no mata-mata da Sul-Americana após empate por 0 a 0 contra a LDU, no Estadio de Liga Deportiva Universitaria.

Durante todo o primeiro tempo, a equipe alvinegra encontrou dificuldades para adaptar-se à altitude de La Paz. Com isso, a LDU aproveitou e pressionou os adversários com erros dos alvinegros, acelerando transições em velocidade.

No segundo tempo, o Botafogo cresceu de produção e incomodou a equipe equatoriana em momentos pontuais. Porém, a LDU aproveitou-se das condições físicas e voltou a pressionar o Fogão até o último minuto,

Com o resultado, a equipe carioca foi à 9 pontos e garantiu sua vaga ao mata-mata da Conmebol Sul-Americana. A LDU segue em segundo lugar, com 9 pontos. Deportivo Magallanes (3) precisa de um milagre para pensar em classificação em segundo lugar. Em último lugar, o César Vallejo (1) está eliminado.

LDU controlou ações no primeiro tempo

Desde o apito inicial, a LDU teve controle da posse de bola e maior volume de jogo. A primeira chegada veio aos 8', depois que Julio conduziu pela direita para cruzar na área e encontrar Angulo. No chute firme no canto, Perri fez grande defesa.

Aos 21', os equatorianos tiveram outra grande oportunidade. Jhojan Julio cobrou lateral rapidamente pela direita e deixou para Ibarra acionar Alvarado na meia-lua. O atacante chutou de primeira e levou enorme perigo. Na sequência, Angulo driblou Custa e deixou para Ibarra, mas a bola desviou na defesa.

Alguns minutos depois, Julio tabelou com Ibarra, mas a zaga afastou parcialmente em novo lance de perigo. Martínez aproveitou a sobra e finalizou na entrada da área, parando em mais uma boa intervenção do goleiro Lucas Perri.

Momentos antes do intervalo, o Botafogo teve a sua única finalização de perigo durante todo o primeiro tempo. Aos 40', Janderson conduziu pelo lado esquerdo para acionar Eduardo, que driblou a marcação e invadiu a área. Após reclamar de pênalti, roubou a bola e finalizou com desvio.

Botafogo demonstrou melhor desempenho após o intervalo

O técnico Luís Castro apostou nas entradas de Luis Henrique e Di Placido nos lugares de Vcitor Sá e Rafael para o segundo tempo. As substituições foram bem sucedidas nos primeiros minutos, com um alvinegro tendo maior controle das ações e da posse de bola.

Na melhor chance do Fogão durante todo o jogo, Sauer cobrou falta e a defesa afastou parcialmente. Eduardo aproveitou a sobra e ajeitou para Adryelson finalizar no canto, mas Domínguez conseguiu uma ótima defesa.

Após dominar as ações nos minutos iniciais, o Botafogo voltou a sofrer contra a estratégia inicial da LDU, que ajustou a marcação e comandou o restante do segundo tempo impondo pressão para cima do alvinegro, sem conseguir impor a mesma pressão do primeiro tempo.

Na reta final, a LDU aproveitou os espaços cedidos pela defesa botafoguense para ampliar o nervosismo do torcedor. A última chance veio aos 49' depois que Lucas Perri fez uma defesa espetacular no chute de Ibarra no canto do gol, garantindo a classificação.

Sequência

O Botafogo voltará a campo neste sábado (10), a partir das 21h pelo horário de Brasília, para enfrentar o Fortaleza, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão no Estádio Nilton Santos.