Internacional empata com Nacional e se complica na Libertadores

Na noite desta quarta-feira, o Internacional foi até o Parque Central, visitar o Nacional, do Uruguai, em Montevidéu (URU), pela quinta rodada da Libertadores, e saiu de lá com o empate de 1 a 1. Alan Patrick marcou o gol brasileiro, enquanto Damiani fez para os uruguaios.

O Colorado segue invicto na competição continental, mas não garantir a classificação antecipada às oitavas de final. O clube gaúcho permanece na liderança, com nove pontos. Já os uruguaios chegam ao terceiro jogo sem vencer pelo torneio, mas ainda vivos. A equipe aparece na segunda posição, com oito pontos.

Inter sai na frente e leva empate

A primeira chance do Internacional veio com Johnny, aos 28 minutos do primeiro tempo. O meio-campista recebeu de Mercado após cobrança de falta de De Pena e chutou, porém, Rochet defendeu. Aos 43, Pedro Henrique testou o goleiro, que fez outra defesa.

Alan Patrick no inicio do segundo tempo chegou a chutar para o gol, mas a bola desviou e foi embora pela linha de fundo. Poucos minutos depois, o camisa 10 brasileiro abriu o placar no Estádio Parque Central ao receber de Pedro Henrique na área e chutar no canto.

A resposta do Nacional veio após corte errado de Renê, sobrando para Ignacio Ramírez, que chutou para fora. Já aos 34 da etapa final, os donos da casa tiveram um pênalti marcado a favor após Wanderson interceptar cruzamento com a mão. Depois de análise do VAR, o árbitro anulou a penalidade por uma falta em Igor Gomes. Aos 43 minutos em cobrança de falta na área, Damiani, que havia acabado de entrar, subiu mais que Mercado e testou para o fundo do gol empatando e dando números finais a partida.

Sequência

Com o empate, o Inter vai precisar da rodada final, quando recebe o Independiente Medellín para avançar na competição.Na próxima rodada o Internacional encerra a etapa de grupos contra o clube colombiano, às 19 horas (de Brasília) de quarta-feira (28), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Ao mesmo tempo, o Nacional recebe a equipe venezuelana, novamente no Estádio Parque Central. Antes disso, porém, no domingo, o Colorado na décima rodada do Campeonato Brasileiro enfrenta o Vasco, a partir das 16 horas, no Beira-Rio.