Enzo Monteiro iguala números de 2022 e projeta segundo semestre pelo Sub-20 do Santos

O atacante Enzo Monteiro tem sido um dos destaques da equipe Sub-20 do Santos nesta temporada. Titular e camisa 9 do time comandado pelo técnico Orlando Ribeiro, o boliviano de 19 anos igualou seus números de gols em 2022 ao ter balançado as redes na goleada por 6 a 0 contra a Portuguesa Santista, no último final de semana.

Em sua segunda temporada pelo Sub-20, Enzo acumula quatro gols e duas assistências, em nove jogos disputados. O jovem comemora seu bom desempenho em 2023.

“Acredito que tem sido um ano muito bom para mim. Claro que minha intenção é sempre evoluir, mas fico feliz de poder ajudar a equipe com gols e assistências, e individualmente falando, poder igualar os números da temporada passada. Esse era um dos meus objetivos e pude alcançar ainda nesta primeira metade do ano“, celebrou Enzo, que em 2022 marcou quatro gols e deu uma assistência, em 12 jogos.

Foto: Pedro Ernesto Azevedo Guerra / Santos FC

Classificados para a próxima fase do Paulista e do Brasileiro, além da disputa da Copa do Brasil Sub-20 em outubro, os Meninos da Vila terão um segundo semestre agitado pela frente. Enzo faz uma projeção para a próxima metade do ano e afirma que o time vem forte na briga pelos títulos da categoria.

“Teremos jogos decisivos nessa próxima fase tanto do Paulista quanto do Brasileiro. Vamos ter a Copa do Brasil também que será uma competição importante para a gente. Mas vamos pensar em um campeonato de cada vez. Agora, nosso objetivo é terminar bem a primeira fase do Paulistão. Nosso time é muito forte e temos totais condições de chegarmos longe em todas as competições”, afirmou o atacante boliviano.

A equipe Sub-20 do Santos volta a campo neste sábado (10) pelo Paulistão da categoria. Os Meninos da Vila visitam o Jabaquara, às 15h (de Brasília), no estádio Espanha, em Santos. Com 19 pontos, o Peixe lidera o Grupo 13 do estadual.