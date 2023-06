Botafogo recebe Fortaleza buscando manutenção da liderança do Brasileirão

O Botafogo quer continuar falando para o Brasil todo: “segue o líder”. E para isso o Fogão recebe o Fortaleza na noite deste sábado (10), no Nilton Santos, buscando manter o primeiro lugar na classificação, com a bola rolando às 21h.

O Botafogo é o líder do Brasileirão com 21 pontos, ficando dois acima do Palmeiras e quatro acima de Atlético-MG e Grêmio. O Fortaleza está na nona posição, com 14 pontos, ficando um abaixo de São Paulo e Athletico-PR, além de dois de Flamengo e Fluminense, ficando também um ponto acima de Cruzeiro e Bragantino, além de dois acima do Santos.

Segue o líder!

Líder, o Botafogo vem para a partida de um empate sem gols na Copa Sul-Americana, na última terça-feira (6), com a LDU fora de casa, garantindo a classificação para as oitavas de final da competição.

Além de Tiquinho Soares,, que é dúvida, o Botafogo não poderá usar os lesionados Danilo Barbosa,, Patrick de Paula, Gabriel Pires e Segovia.

O provável time do Botafogo para a partida é: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Matheus Nascimento.

VAMOS, VAMOS, VAMOS, BOTAFOOOGOOOOO! O CLUBE QUE É MAIS TRADICIONAAAAL 🎶🔥



Hoje tem jogo do Glorioso no Niltão! Vamos juntos! FOOOGOOOO! #DiaDeFogo pic.twitter.com/08M7WXOF1n — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 10, 2023

Para subir na tabela!

Jogando a mesma Sula o Fortaleza chega para a partida com uma derrota. Na mesma terça-feira (6), fora de casa, o Leão perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes de Mérida, com gol de Zorrilla.

Também com desfalques, o Leão não poderá usar Fernando Miguel, Pedro Rocha e Guilherme.

O provável time do Fortaleza para a partida é: João Ricardo, Dudu, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Pikachu; Romarinho, Thiago Galhardo e Lucero.

Arbitragem e transmissão

Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida, tendo Leone Carvalho Rocha e Victor Hugo Imazu dos Santos como auxiliares, além de Daiane Muniz no comando do VAR.

Além do tempo real aqui na VAVEL Brasil, a partida terá transmissão no canal de pay-per view Premiere.