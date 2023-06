Sem criatividade, ABC e Chapecoense empatam no Frasqueirão

Na noite desta sexta-feira (9), ABC e Chapecoense empataram por 1 a 1, no Frasqueirão, a partida foi válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram na etapa final, o primeiro com Thonny Anderson, que abriu o placar em cobrança de pênalti, para o ABC. Alisson aproveitou para anotar o do Verdão nos minutos finais.

Começo Morno

O jogo começou no Frasqueirão meio morno, sem chances claras de perigo, porém, o ABC usou a pressão a seu favor, já a Chapecoense pouco a pouco equilibrou a partida. Aos 11, o Verdão chegou com um chute colocado de Richard, que não deu muito certo. Na sequência, o ABC respondeu em cobrança de escanteio e Richardson, de cabeça, acertou o travessão.

Retorno movimentado

Diferente do primeiro, a etapa final recomeçou quente, e com muita vontade de ambas equipes de vencer. Aos 13, o ABC chegou com Fábio Lima, que recebeu livre na frente, foi tocado pelo goleiro João Paulo e o pênalti foi marcado. Thonny Anderson cobrou bem e marcou o primeiro dele com a camisa alvinegra.

A partida seguiu morna, com os donos da casa segurando o resultado a todo custo. Mas, aos 42, tudo mudou, o goleiro João Paulo fez o lançamento em tiro de meta, a defesa do ABC se atrapalhou e Alisson aproveitou, para tocar para o fundo das redes, colocando a Chape no jogo e frustrando o adversário.

Mas, e como fica?

Com o resultado, as duas equipes seguem na zona de rebaixamento. A Chapecoense, agora com 10 pontos, se mantém na 17ª posição. O ABC continua na lanterna, agora com seis pontos.

Próximos jogos

A Série B terá uma pausa nas duas próximas semanas. A Chape volta a campo no sábado (24), às 17h, quando recebe o Criciúma na Arena Condá. Já o ABC joga no domingo (25), contra o Mirassol, no interior de São Paulo, às 11h.