Sem boas finalizações, Vila Nova e Guarani empatam sem gols pela Série B

Em tarde cheia de criações, Vila Nova e Guarani pecaram nas finalizações e empataram por 0 a 0 neste sábado (10), pela 12ª rodada da Série B, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

Guarani leva perigo, mas não marca

O jogo começou intenso, com ambas equipes pressionando, mas sem chances de gol. Aos 11, o Vila chegou com Lourenço, que cobrou falta na área. Neto Pessoa tocou com estilo, e bola saiu perto da trave esquerda de Pegorari, que estava acompanhando o lance. Mas, pouco a pouco, o Guarani se impôs, e foi quem mais arriscou na partida.

Aos 34, Matheus Barbosa apareceu na ponta direita e cruzou fechado. A bola tinha direção do gol e Dênis Júnior espalmou para escanteio. Não satisfeito, o Bugre voltou com perigo logo na sequência, com Bruninho cobrando na primeira trave, e a defesa do Tigre afastou. Matheus Bueno pegou o rebote fora da área e levou perigo, decretando assim descida para o vestiário no 0 a 0.

Equipes criam, mas falham na pontaria

A partida recomeçou no Onésio, com um Vila decidido e com algumas chances perigosas. Aos 10, Lourenço bateu forte, e Pegorari espalmou. Na sequência, o Guarani conseguiu chegar, levando perigo em chute cruzado de Derek. Dênis Júnior espalmou.

O jogo ficou lá e cá, com ambas equipes se atacando, criando chances, mas pecando na finalização. Aos 18, Neto Pessoa recebeu na esquerda, invadiu a área, olhou para o meio e não viu ninguém. Então resolveu arriscar direto e quase surpreendeu Pegorari, que se esticou todo para espalmar.

Na sequência, Igor Henrique ganhou dividida na intermediária, avançou e chapou bonito no canto esquerdo. Pegorari voou e evitou o gol do Vila novamente. E assim, foi até o apito final, o Vila empilhou chances, já o Guarani nem reagiu.

Mas, e como fica?

O Vila chega a 24 pontos, mas perde uma posição e cai para o terceiro lugar. Guarani segue na 11ª colocação, agora com 16 pontos.

Próximos Jogos

No próximo sábado (17), o Tigre visita o Botafogo-SP, às 11h. Já o Bugre recebe o Vitória no domingo (18), às 11h.