Treinador Glaucio Carvalho comenta decisão para o time feminino do Botafogo: “Estamos preparados”

Neste domingo (11), as Gloriosas do Botafogo decidirão as quartas de final do Campeonato Feminino A2 contra o 3B, da Amazônia. Após empate sem gols no jogo de ida, em Manaus, o Fogão fará o jogo mais importante da temporada em casa, no Nilton Santos, com entrada franca. Além da vaga para as semis, a partida vale o almejado acesso à série A1 do Brasileirão. O treinador do Botafogo Gláucio Carvalho falou à reportagem sobre o peso do fator local na decisão.

"Teremos um jogo num domingo, com entrada gratuita, um jogo que está sendo muito promovido aqui no Rio de Janeiro e existe sim a possibilidade de ter um grande público. A torcida do Botafogo está motivada, comparece aos jogos do feminino e temos a perspectiva de jogar com um bom público no nosso estádio e, consequentemente com este apoio, buscar a vitória", comentou.

Foto: Divulgação/Botafogo

O Botafogo foi líder do seu grupo durante a primeira fase e o empate no primeiro jogo das quartas quebrou a sequência de quatro vitórias do time comandando por Gláucio, que retornou ao comando das Gloriosas em maio, na quarta rodada do torneio. O técnico ainda comentou sobre as expectativas e a semana de preparação para o jogo decisivo de domingo.

"A expectativa é de um jogo muito difícil, o adversário é qualificado e já demonstrou isso no primeiro jogo, em Manaus, onde sentimos muito o desgaste da viagem. Porém, é um jogo de 180 minutos e ninguém tem vantagem, a vantagem é jogar em casa. Foi uma semana de muito trabalho e muita concentração, estamos preparados, temos o objetivo do ano que é o acesso e vamos fazer o possível, nos doar e fazer de tudo pra conseguir a vitória e o resultado do acesso tão almejado", completou o treinador das Gloriosas.

O duelo entre Botafogo e 3B terá entrada franca no Estádio Nilton Santos e será transmitido pela Botafogo TV, no Youtube. Todas as partidas da rodada decisiva serão realizadas ao mesmo tempo, às 15h de Brasília.